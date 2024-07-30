Başarılı Şef Arda Türkmen, Çocuğu ile Yaş Farkına Yapılan Hadsiz Yorumlara İsyan Etti!
Başarılı Şef Arda Türkmen, Çocuğu ile Yaş Farkına Yapılan Hadsiz Yorumlara İsyan Etti!
Yaptığı tariflerle gönüllere taht kuran Arda Türkmen, çocuğu ile olan yaş farkına gelen yorumlar karşısında isyan etti!
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Programları, tarifleri ve yemekleriyle gönüllerde taht kuran Arda Türkmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şef kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de zaman zaman magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Sempatik tavırlarıyla öne çıkan başarılı şef, iki yıl aşk yaşadığı Melodi Elbirliler ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız. 2022 yılında ise herkesin örnek gösterdiği ünlü çift kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı.
Tezgah başına artık minik kızı ile geçen ve kızıyla yaptığı her paylaşımla gözlerimizden kalpler çıkmasına neden olan Arda Türkmen, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
Takip ediyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir, kızı Ada ile sık sık paylaşım yapan ünlü şefin paylaşımlarına bazen enteresan yorumlar geliyor. Daha doğrusu ünlü şefin takipçileri, kızı Ada ile olan yaş farkını eleştiriyor.
Arda Türkmen'in kızı Ada ile olan paylaşımına yine benzer yorumlar gelince ünlü şef bu kez sinirlerine hakim olamayarak kendisine gelen yorumlara isyan etti!
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Ünlü şef, gelen yorumları Instagram hesabında paylaşarak "İyi yürekli insanların yanında sosyal medya maalesef böyle densiz, böyle hadsiz, böyle çapsız insanlarla dolu" notunu düştü.
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