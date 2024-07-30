Artık Tanışıyorlar: Hande Erçel Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmadığı Akın Akınözü'yle Takipleşmeye Başladı
Artık Tanışıyorlar: Hande Erçel Annesinin Cenazesinde Yalnız Bırakmadığı Akın Akınözü'yle Takipleşmeye Başladı
Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde annesini kanserden kaybeden meslektaşı Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazede yalnız bırakmamıştı. Ünlü ikili, geçtiğimiz saatlerde takipleşmeye başladı!
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Hercai dizisindeki Miran karakteri ile gönüllerde taht kuran Akın Akınözü, 21 Temmuz'da bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti hatırlarsanız.
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Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar herkesi derinden üzerken gözler cenaze törenine katılan diğer ünlülere çevrilmişti.
2019 yılında annesini benzer bir şekilde kaybeden Hande Erçel, Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazeye katılarak ünlü ismin acısını paylaşmış, Erçel'in bu hareketi sosyal medyada takdir toplamıştı.
İlk kez cenazede denk gelen ve aynı acıyı paylaşan Hande Erçel ile Akın Akınözü, geçtiğimiz saatlerde birbirlerini takip etmeye başladı!
Ünlü ikilinin takipleşmesine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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