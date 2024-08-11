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Bir Hafta Boyunca Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler!

Bir Hafta Boyunca Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.08.2024 - 16:36

Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Ünlüleri mizahımızın mezesi haline getirmekten bir an olsun vazgeçmiyoruz. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?

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