Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'a Özbekistan Kültür Bakanınından Film Teklifi Geldi!
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'a Özbekistan Kültür Bakanınından Film Teklifi Geldi!
1960'lı yıllarda Türk sinemasına altın çağını yaşatan Yeşilçam, filmleri ve oyuncularıyla yalnızca o döneme değil günümüze de hiç unutulmayacak izler bırakmayı başardı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Türkan Şoray'ı ise 200'ü aşkın filmde izledik. Kıymetli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'da gerçekleşen bir kültür sanat etkinliğine davet edildi. Etkinliğe katılan Şoray, Özbekistan Kültür Bakanı'ndan gelen sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Ozodbek Nazarbekov, Şoray ile film yapmayı istediklerini dile getirdi.
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60'lı yılların Yeşilçam sinemasına bir bakanın bir daha unutamadığı buğulu bakışlarıyla nam salmış usta isim Türkan Şoray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi kariyeri boyunca 222 sinema filminde rol alarak ''En çok film çeviren kadın'' unvanını da elinde tutuyor.
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Şoray, sinemamızın 'Sultan'ı olsa da kendisini 90'lı yıllarda İkinci Bahar ve Tatlı Hayat dizilerinde ve 'Sinema Benim Aşkım' adlı televizyon programında da izlemiştik.
Türkan Şoray, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinematografi Ajansı’nın ortaklaşa Taşkent’te düzenlediği Türk Filmleri Haftası’nın açılışına katıldı.
Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, sanatçıya, beklenmedik bir teklifte bulunarak “Sizi çok seviyoruz ve bir film yapmayı çok istiyoruz” dedi.
Şoray ise bu teklifi, “Senaryoyu yollayın, beğenirsem neden olmasın?” diyerek yanıtladı.
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