Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'a Özbekistan Kültür Bakanınından Film Teklifi Geldi!

1960'lı yıllarda Türk sinemasına altın çağını yaşatan Yeşilçam, filmleri ve oyuncularıyla yalnızca o döneme değil günümüze de hiç unutulmayacak izler bırakmayı başardı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Türkan Şoray'ı ise 200'ü aşkın filmde izledik. Kıymetli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'da gerçekleşen bir kültür sanat etkinliğine davet edildi. Etkinliğe katılan Şoray, Özbekistan Kültür Bakanı'ndan gelen sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Ozodbek Nazarbekov, Şoray ile film yapmayı istediklerini dile getirdi.

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