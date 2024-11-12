''Dudağımla Pipet Bile Tutamıyorum!'' Demişti: Şarkıcı Lara'nın Büyük Değişimi Ağızları Açık Bıraktı

Asıl ismi Fatma Nur Keskin olan pop şarkıcısı Lara, 2000'li yılların başında çıkarttığı hit parçalarda oldukça popüler bir isimdi. İlk albümünü 2003 yılında piyasaya süren şarkıcının son albümü ise 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Son yıllarda müzikal olarak aktif bir üretimde bulunmayan Lara, sosyal medya aracılığıyla veya katıldığı televizyon programları sayesinde sevenleriyle iletişime geçiyordu. Güzel şarkıcının son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahaleler ise epey konuşulmuştu. Lara'nın şimdiki halini ise görenler tanıyamadı.