''Dudağımla Pipet Bile Tutamıyorum!'' Demişti: Şarkıcı Lara'nın Büyük Değişimi Ağızları Açık Bıraktı
''Dudağımla Pipet Bile Tutamıyorum!'' Demişti: Şarkıcı Lara'nın Büyük Değişimi Ağızları Açık Bıraktı
Asıl ismi Fatma Nur Keskin olan pop şarkıcısı Lara, 2000'li yılların başında çıkarttığı hit parçalarda oldukça popüler bir isimdi. İlk albümünü 2003 yılında piyasaya süren şarkıcının son albümü ise 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Son yıllarda müzikal olarak aktif bir üretimde bulunmayan Lara, sosyal medya aracılığıyla veya katıldığı televizyon programları sayesinde sevenleriyle iletişime geçiyordu. Güzel şarkıcının son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahaleler ise epey konuşulmuştu. Lara'nın şimdiki halini ise görenler tanıyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Lara'yı 2000'li yılların başında çıkarttığı ''Adam Gibi Adam'' ve ''Katmer Katmer'' gibi şarkılarıyla tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar epey konuşulan şarkıcı, geçtiğimiz yıl büyük dudaklarını küçültmüştü. Dudaklarına tam 30 dikiş atılan Lara, 'Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın' diyerek takipçilerini uyarmıştı.
Yaşadığı zorlu sürecin ardından aradığı mutluluğu Mehdi Karimi'de bulan şarkıcı, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaevine girmişti.
Bir süredir magazin gündeminde göremediğimiz Lara, bu süreçte büyük bir değişim geçirdi. Tepeden tırnağa bambaşka birine dönüşen güzel şarkıyı görenler tanımakta güçlük çekti.👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın