onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
''Dudağımla Pipet Bile Tutamıyorum!'' Demişti: Şarkıcı Lara'nın Büyük Değişimi Ağızları Açık Bıraktı

''Dudağımla Pipet Bile Tutamıyorum!'' Demişti: Şarkıcı Lara'nın Büyük Değişimi Ağızları Açık Bıraktı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 13:32

Asıl ismi Fatma Nur Keskin olan pop şarkıcısı Lara, 2000'li yılların başında çıkarttığı hit parçalarda oldukça popüler bir isimdi. İlk albümünü 2003 yılında piyasaya süren şarkıcının son albümü ise 2017 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Son yıllarda müzikal olarak aktif bir üretimde bulunmayan Lara, sosyal medya aracılığıyla veya katıldığı televizyon programları sayesinde sevenleriyle iletişime geçiyordu. Güzel şarkıcının son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahaleler ise epey konuşulmuştu. Lara'nın şimdiki halini ise görenler tanıyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şarkıcı Lara'yı 2000'li yılların başında çıkarttığı ''Adam Gibi Adam'' ve ''Katmer Katmer'' gibi şarkılarıyla tanıyoruz.

Şarkıcı Lara'yı 2000'li yılların başında çıkarttığı ''Adam Gibi Adam'' ve ''Katmer Katmer'' gibi şarkılarıyla tanıyoruz.

Kendisi şıkır şıkır kostümleri ve başarılı danslarıyla hayatımıza girmişti o dönemlerde!

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar epey konuşulan şarkıcı, geçtiğimiz yıl büyük dudaklarını küçültmüştü. Dudaklarına tam 30 dikiş atılan Lara, 'Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın' diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar epey konuşulan şarkıcı, geçtiğimiz yıl büyük dudaklarını küçültmüştü. Dudaklarına tam 30 dikiş atılan Lara, 'Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın' diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından aradığı mutluluğu Mehdi Karimi'de bulan şarkıcı, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaevine girmişti.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından aradığı mutluluğu Mehdi Karimi'de bulan şarkıcı, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaevine girmişti.

Bir süredir magazin gündeminde göremediğimiz Lara, bu süreçte büyük bir değişim geçirdi. Tepeden tırnağa bambaşka birine dönüşen güzel şarkıyı görenler tanımakta güçlük çekti.👇

Bir süredir magazin gündeminde göremediğimiz Lara, bu süreçte büyük bir değişim geçirdi. Tepeden tırnağa bambaşka birine dönüşen güzel şarkıyı görenler tanımakta güçlük çekti.👇

👇

👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın