Bazı Şehirler Sadece Haritada Değil, Kulaklarımızda da Yaşıyor: Dünyada Müzik ile Marka Olmuş 10 Efsane Şehir
Bazı şehirler vardır, adını duyduğunuzda bir şarkı çalmaya başlar zihninizde. O şehirler sadece sokaklardan, binalardan ibaret değildir. Bir melodisi vardır onların. Ritmi vardır, sesi vardır. Çünkü bazı şehirler müzikle marka olur. Hem sesiyle hem hikâyesiyle hem yarattığı sanatçılarla…
Pasaport gerek yok. Hadi şimdi sadece kulaklarınızı ve kalbinizi açın. Sizi şarkılarla büyümüş, müziğiyle milyonları etkilemiş 10 şehre götürüyoruz.
1. Liverpool – Beatles’ın Doğduğu Yer, Milyonların Hayalini Besleyen Şehir
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2. Havana – Gecenin Ritmi, Gitarın Tınısı, Kalbin Atışı
3. İstanbul – Şarkıların Bitmediği, Aşkın Hiç Tükenmediği Şehir
4. Viyana – Müzik Susmaz, Sadece Dönüşür
5. Kingston – Ritmin Kalbinden Yükselen Bir İsyan Şarkısı
6. Detroit – Bir Fabrika Şehrinden Dünyaya Yayılan Ruhun Melodisi
7. Paris – Aşkı Fısıldayan Şarkılar Şehridir Burası
8. Rio de Janeiro – Ritmin Terlediği, Müziklerin Gökyüzüne Karıştığı Şehir
9. New Orleans – Caz'ın Annesi, Ruhun Sesi, Sokakların Nefesi
10. Memphis – Rock’n Roll’un Tapınağı, Elvis’in Krallığı
Bu Şehirlerin Hepsi Bir Playlist’te Buluşur
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