British Fashion Awards'da Bir İlk! Yılın Modeli Amerikalı Transgender Yıldız Alex Consani Oldu!
British Fashion Awards'da Bir İlk! Yılın Modeli Amerikalı Transgender Yıldız Alex Consani Oldu!
Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Ödül Töreni, dün gece Londra'da düzenlendi. Daha önce Kate Moss, Georgia May Jagger ve Cara Delevigne gibi dünyaca ünlü isimlerin kazandığı 'Yılın Modeli' ödülü ile bu yıl bir ilke imza atıldı. Ödül için aday gösterilen beş model arasından 'Yılın Modeli' ödülüne layık görülen isim Amerikalı transgender yıldız Alex Consani oldu! British Fashion Konseyi (BFC) bu başarıyı 'podyumun ötesine geçen bir etki' olarak tanımladı.
İşte, detaylar...
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Londra'daki British Fashion Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlar geçidine döndü!
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Yılın Modeli, Amerikalı yıldız Alex Consani oldu!
Defile tarihinde podyuma çıkan ilk trans birey de Alex Consani, olmuştu!
Alex Consani, British Fashion Ödül töreninde Türk-İngiliz tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir elbise giydi.
Aday gösterilen diğer moda yıldızları arasında Danimarkalı-Türk ve Somalili-Etiyopyalı ebeveynlere sahip olan Mona Tougaard da vardı.
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British Fashion Konseyi (BFC), Yılın Modeli ödülünün "sadece son 12 ayda sektöre hakim olan bir modelin almasındaki küresel etkiyi takdir ettiğini" dile getirdi.
Consani ise konseyin bu kararını "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak değerlendirdi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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