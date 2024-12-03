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British Fashion Awards'da Bir İlk! Yılın Modeli Amerikalı Transgender Yıldız Alex Consani Oldu!

British Fashion Awards'da Bir İlk! Yılın Modeli Amerikalı Transgender Yıldız Alex Consani Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 16:29

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Ödül Töreni, dün gece Londra'da düzenlendi. Daha önce Kate Moss, Georgia May Jagger ve Cara Delevigne gibi dünyaca ünlü isimlerin kazandığı 'Yılın Modeli' ödülü ile bu yıl bir ilke imza atıldı. Ödül için aday gösterilen beş model arasından 'Yılın Modeli' ödülüne layık görülen isim Amerikalı transgender yıldız Alex Consani oldu! British Fashion Konseyi (BFC) bu başarıyı 'podyumun ötesine geçen bir etki' olarak tanımladı. 

İşte, detaylar...

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Londra'daki British Fashion Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlar geçidine döndü!

Londra'daki British Fashion Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlar geçidine döndü!

Moda dünyasının enlerinin seçildiği ödül töreninde dün gece 'Yılın Modeli' ödülünün sahibi ilk kez bir trans birey oldu!

Yılın Modeli, Amerikalı yıldız Alex Consani oldu!

Yılın Modeli, Amerikalı yıldız Alex Consani oldu!

21 yaşındaki ve 1.83 boyundaki Consani, modelliğe 2015 yılında başladı. Ünlü yıldız kendine has ağırlatılmış saçları ve kaşları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Defile tarihinde podyuma çıkan ilk trans birey de Alex Consani, olmuştu!

Defile tarihinde podyuma çıkan ilk trans birey de Alex Consani, olmuştu!

Son olarak 2024 yılında düzenlenen Victoria Secret Fashion Show'da yürüdü.

Alex Consani, British Fashion Ödül töreninde Türk-İngiliz tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir elbise giydi.

Alex Consani, British Fashion Ödül töreninde Türk-İngiliz tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir elbise giydi.

Ödül konuşmasını yaptığı sırada giydiği Dilara Fındıkoğlu tasarımı yırtık Birleşik Krallık Bayrağı elbisesi de bir hayli dikkat çekiciydi.

Aday gösterilen diğer moda yıldızları arasında Danimarkalı-Türk ve Somalili-Etiyopyalı ebeveynlere sahip olan Mona Tougaard da vardı.

Aday gösterilen diğer moda yıldızları arasında Danimarkalı-Türk ve Somalili-Etiyopyalı ebeveynlere sahip olan Mona Tougaard da vardı.

Yılın Modeline aday gösterilen diğer güzeller ise İngiliz model Alva Claire, Los Angeles doğumlu Amelia Gray, Güney Sudanlı Anok Yai, Çinli Liu Wen ve Danimarkalı-Türk ve Somalili-Etiyopyalı ebeveynlerin çocuğu olan Mona Tougaard vardı.

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British Fashion Konseyi (BFC), Yılın Modeli ödülünün "sadece son 12 ayda sektöre hakim olan bir modelin almasındaki küresel etkiyi takdir ettiğini" dile getirdi.

British Fashion Konseyi (BFC), Yılın Modeli ödülünün "sadece son 12 ayda sektöre hakim olan bir modelin almasındaki küresel etkiyi takdir ettiğini" dile getirdi.

Konsey ayrıca, 'Podyumun ötesine geçen bir etkiyle, Yılın Modeli sektöre olağanüstü bir katkı sağladı ve yıl boyunca çok sayıda editoryal ve reklam kampanyasına imza attı.' diyerek de ünlü modelin başarılarına dikkat çekti.

Consani ise konseyin bu kararını "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak değerlendirdi!

Consani ise konseyin bu kararını "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak değerlendirdi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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