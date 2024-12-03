British Fashion Awards'da Bir İlk! Yılın Modeli Amerikalı Transgender Yıldız Alex Consani Oldu!

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Ödül Töreni, dün gece Londra'da düzenlendi. Daha önce Kate Moss, Georgia May Jagger ve Cara Delevigne gibi dünyaca ünlü isimlerin kazandığı 'Yılın Modeli' ödülü ile bu yıl bir ilke imza atıldı. Ödül için aday gösterilen beş model arasından 'Yılın Modeli' ödülüne layık görülen isim Amerikalı transgender yıldız Alex Consani oldu! British Fashion Konseyi (BFC) bu başarıyı 'podyumun ötesine geçen bir etki' olarak tanımladı.

İşte, detaylar...