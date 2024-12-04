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Mehmet Şimşek'in Sigara Üzerinden Vatandaşa Verdiği Tasarruf Örneği Sosyal Medyayı Salladı: "147 Bin Lira"

Mehmet Şimşek'in Sigara Üzerinden Vatandaşa Verdiği Tasarruf Örneği Sosyal Medyayı Salladı: "147 Bin Lira"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.12.2024 - 19:50

Ekonominin patronu Mehmet Şimşek'in sigara içen vatandaşlara verdiği tasarruf tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Şimşek, 'Sadece bir yıl sigara içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınız' ifadelerini kullandı. Hadi detaylara ve sosyal medyada konuşulanlara birlikte bakalım 👇🏻

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da Halkbank Gençİz Zirvesi'nde sigara üzerinden verdiği tasarruf örneği sosyal medyada gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da Halkbank Gençİz Zirvesi'nde sigara üzerinden verdiği tasarruf örneği sosyal medyada gündem oldu.

Bir paket sigaranın 75 lira olduğunu çalışma arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Mehmet Şimşek, "Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL birikim yaparsınız. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" ifadelerini kullandı.

Bir paket sigaranın 75 lira olduğunu çalışma arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Mehmet Şimşek, "Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL birikim yaparsınız. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları 👇🏻

Mehmet Şimşek'in birikim tavsiyeleri ile meşhur olan Mert Başaran'ı anımsatan sigara hesabına kısa sürede pekçok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları 👇🏻

Mehmet Şimşek'in birikim tavsiyeleri ile meşhur olan Mert Başaran'ı anımsatan sigara hesabına kısa sürede pekçok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları 👇🏻

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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