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Seyir Halindeki Metrobüsten Düşen Adam Konuştu: "Beyin Cerrahi Bölümünde Sıra Bekliyorum"

Seyir Halindeki Metrobüsten Düşen Adam Konuştu: "Beyin Cerrahi Bölümünde Sıra Bekliyorum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.12.2024 - 19:08

İstanbul'da metrobüste bugün yürekleri ağza getiren bir kaza yaşanmıştı. Patlayan rögar kapağının metrobüsün camını kırması sonucu bir yolcu yola düşmüştü. Metrobüsten düşen Emrah Aytış, yaşadığı korku dolu anları Habertürk'e anlattı. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

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İstanbul'da metrobüste bugün yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

İstanbul'da metrobüste bugün yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Seyir halindeki metrobüs, rögar kapağının üstünden geçtiği esnada kapak yerinden fırlayarak metrobüsün camını kırdı. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu ise kapının parçalanmasıyla yola düşerek yaralandı.

Seyir halindeki metrobüs, rögar kapağının üstünden geçtiği esnada kapak yerinden fırlayarak metrobüsün camını kırdı. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu ise kapının parçalanmasıyla yola düşerek yaralandı.

O anlar 👇🏻

Metrobüsten düşen Emrah Aytış, Habertürk TV muhabiri Elif Yavuz’a yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Metrobüsten düşen Emrah Aytış, Habertürk TV muhabiri Elif Yavuz’a yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Aytış, "Patlama gibi bir ses oldu, sonra düştüm ve bilincim kayboldu. Ayağım ve kolum alçıya alındı. Belimde de hafif bir kırıklık var. Şu anda beyin cerrahi bölümünde sıra bekliyoruz. Diğer durakta inecektim, o nedenle kapıya yaklaşmıştım." ifadelerini kullandı.

Aytış, "Patlama gibi bir ses oldu, sonra düştüm ve bilincim kayboldu. Ayağım ve kolum alçıya alındı. Belimde de hafif bir kırıklık var. Şu anda beyin cerrahi bölümünde sıra bekliyoruz. Diğer durakta inecektim, o nedenle kapıya yaklaşmıştım." ifadelerini kullandı.
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Seyir halindeki metrobüsten düşen Emrah Aytış'ın açıklamaları 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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