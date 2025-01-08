Şampiyonlar Ligi'nde Oynayacak Zeren Spor Transferde Harekete Geçti! Filenin Sultanları'ndan Üç İsim Gündemde
Şampiyonlar Ligi'nde Oynayacak Zeren Spor Transferde Harekete Geçti! Filenin Sultanları'ndan Üç İsim Gündemde
Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor hakkındaki transfer iddiası, voleybol dünyasının gündemine oturdu. Ankara ekibinin, Filenin Sultanları'ndan üç isimi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.
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2022 yılında kurulan Zeren Spor'un 2025-2026 sezonunda wildcard (davet) ile Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı açıklanmıştı.
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Büyük turnuva için iyi bir kadro kurmak isteyen Ankara ekibinin yıldız transferler yapacağı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ilk isim, kulübü Eczacıbaşı ile henüz sözleşme uzatmayan Hande Baladın idi.
Mintonette'nin haberinde, mor-beyazlıların Beşiktaş forması giyen Saliha Şahin ve THY'de kariyerine devam eden Tuğba Şenoğlu ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.
Çarpıcı iddia, sosyal medyada büyük ses getirdi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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