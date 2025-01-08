Cinsel Taciz ve Yamyamlık İddialarının Odağındaki Armie Hammer Kariyerine Geri Dönüyor
Cinsel Taciz ve Yamyamlık İddialarının Odağındaki Armie Hammer Kariyerine Geri Dönüyor
Cinsel tacizden yamyamlığa kadar uzanan, çeşitli iddialarla dolu suçlamaların odağında yer alan Armie Hammer, uzun süredir sektörde yer almıyordu. Hollywood’dan uzaklaşan aktör, eski şöhretini geri kazanmak için harekete geçti. Armie Hammer, The Dark Knight adlı yeni aksiyon filmi ile yıllar sonra oyunculuğa geri dönüyor. İşte detaylar...
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2021 yılında hakkında çıkan cinsel taciz ve yamyamlık iddiaları nedeniyle kariyerine ara veren Armie Hammer, uzun süredir kariyerine ara vermişti.
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Savcıların 2023’te kendisi hakkında herhangi bir suçlama yöneltmeme kararı almasının ardından oyunculuğa geri dönen Hammer'ın yeni projesi belli oldu.
Michael Roesch’in açıklamasına göre Hammer, The Dark Knight filmi ile dönecek. Fakat bu film, Christopher Nolan'ın yönettiği Batman serisindeki The Dark Knight'la alakasız olacak.
Çekimlerine Hırvatistan'da başlayacak olan filmde Hammer, Sanders adlı karakteri canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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