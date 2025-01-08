Sönen Ateşi Yeniden Yakalım: İlişkide Aşkı Alevlendiren 10 Yaratıcı Fikir

Örneğin bir şişe alın ve içine birbirinize yazdığınız tatlı mesajları ya da yapmayı düşündüğünüz yaratıcı görevleri içeren notlar atın. Her hafta bu şişeden bir mesaj ya da görev çekin ve ona göre hareket edin. Bu, ilişkinize tatlı bir heyecan katacaktır.