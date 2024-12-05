Spotify Wrapped Akımına Beşiktaş Basketbol Takımı da Katıldı!
Spotify Wrapped Akımına Beşiktaş Basketbol Takımı da Katıldı!
Yılın son günlerine yaklaşırken en çok kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify, Wrapped adını verdiği özet listesini yayınladı. Bu özet listesiyle kullanıcılar, en çok hangi sanatçıyı, hangi parçayı dinlediğini öğrendi. Konu, tüm dünyada gündem olurken Beşiktaş Basketbol Takımı da bu duruma ayaka uydurdu. Buducnost galibiyetinde öne çıkan oyuncularını sosyal medyada yaratıcı bir paylaşımla duyurdu.
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Futbolda zor günler geçiren Beşiktaş, basketbolda oldukça formda.
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EuroCup'ta mücadele eden siyah-beyazlılar, A Grubu'ndaki 10. maçında Karadağ ekibi Buducnost'u deplasmanda 90-88 mağlup ederek 6. galibiyetine imza attı.
Dušan Alimpijević ve öğrencileri, bu sonuçla 10 takımlı grupa 4. sırada yer alırken play-off iddiasını da sağlamlaştırdı.
Kulüp, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımla takımdaki en skorer isimleri böyle duyurdu. 👇🏻
Paylaşım, basketbolseverler tarafından çok beğenildi. 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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