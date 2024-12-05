Spotify Wrapped Akımına Beşiktaş Basketbol Takımı da Katıldı!

Yılın son günlerine yaklaşırken en çok kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify, Wrapped adını verdiği özet listesini yayınladı. Bu özet listesiyle kullanıcılar, en çok hangi sanatçıyı, hangi parçayı dinlediğini öğrendi. Konu, tüm dünyada gündem olurken Beşiktaş Basketbol Takımı da bu duruma ayaka uydurdu. Buducnost galibiyetinde öne çıkan oyuncularını sosyal medyada yaratıcı bir paylaşımla duyurdu.