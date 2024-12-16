Beşiktaş Bir İlki Yaşadı: Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 Kaybetti
Beşiktaş Bir İlki Yaşadı: Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 Kaybetti
Fenerbahçe galibiyetiyle ligde moral bulan, galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, Adana'da kaybetti. Adana Demirspor'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan puansız ayrıldı.
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Giovanni van Bronckhorst'un görevden alınmasının ardından takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, şok bir yenilgi aldı.
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Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 16. haftasında -1 puanla puan durumunda son sırasında bulunan Adana Demirspo'a 2-1 kaybetti.
Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Sarı'ya yaptığı müdahale sonucu 76. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Adana ekibine galibiyeti getiren goller, 31'de Yusuf Barasi ve 39'da Aimbetov'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 72'de Musrati kaydetti.
Bu sonuçla 25 puanda siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez eksi puandaki bir takıma karşı mağlubiyet almış oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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