Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor: Cuma Günü Zirve Yapacak!
Hava sıcaklıkları yeni haftada artışa geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının işe ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Günden güne artacak olan hava sıcaklıkları 22 Ağustos Cuma günü pik yapacak. İşte 18 Ağustos-24 Ağustos arası hava sıcaklıkları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos-24 Ağustos hava tahmin haritasını yayınladı.
Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre sıcaklıklar gün gün artacak.
Sıcaklık cuma günü pik yapacak.
