Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor: Cuma Günü Zirve Yapacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

18 Ağustos Pazartesi ülkenin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.