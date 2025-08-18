onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor: Cuma Günü Zirve Yapacak!

Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor: Cuma Günü Zirve Yapacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.08.2025 - 10:50

Hava sıcaklıkları yeni haftada artışa geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının işe ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Günden güne artacak olan hava sıcaklıkları 22 Ağustos Cuma günü pik yapacak. İşte 18 Ağustos-24 Ağustos arası hava sıcaklıkları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos-24 Ağustos hava tahmin haritasını yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos-24 Ağustos hava tahmin haritasını yayınladı.

Temmuz ayında rekor sıcaklıkları yaşayan Türkiye'de havaların ne zaman serinleyeceği uzun zamandır yanıtını bekliyor. Ağustos ayıyla birlikte sıcaklıklar bir miktar düşse de kuraklık ve yağışsızlık barajlarda da alarm seviyesini yükseltti. 

Eylül ayına yaklaşırken havaların soğuması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi.

Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre sıcaklıklar gün gün artacak.

Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre sıcaklıklar gün gün artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi. 

18 Ağustos Pazartesi ülkenin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık cuma günü pik yapacak.

Sıcaklık cuma günü pik yapacak.

Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre sıcaklığın 22 Ağustos Cuma günü pik yapması bekleniyor. Haritaya göre sıcaklık ülke genelinde artışa geçecek. Pek çok kentte hava sıcaklığı 38 dereceyi aşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın