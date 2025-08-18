onedio
Tarım Bakanlığı'nın İfşa Listelerinde Zirveye Çıkan 5 Gıda: Gıdada Taklit ve Tağşişin Zirvesini Yaşayanlar!

Tarım Bakanlığı’nın İfşa Listelerinde Zirveye Çıkan 5 Gıda: Gıdada Taklit ve Tağşişin Zirvesini Yaşayanlar!

Ali Can YAYCILI
18.08.2025 - 09:58
18.08.2025 - 09:58

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir yürüttüğü sıkı denetimlerle, gıdalardaki taklit ve tağşiş uygulamalarını tespit edip kamuoyuna ifşa edilmeye devam ediyor. Bu süreçte, sıkça karşılaşılan uygunsuzluklar; zeytinyağlarında tohum yağı karıştırılması, balda şeker ilavesi, süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkılar, et ürünlerinde sakatat veya kanatlı eti karışımı ve salam/sucukta domuz veya tek tırnaklı hayvan eti gibi ciddi sağlık ve etik ihlallerdi. Bu tür ifşa edilen ihlaller, halk sağlığı açısından büyük risk oluşturdu ve tüketicinin bilinçlenmesini sağladı. 

Aşağıda, bu dönemde özellikle öne çıkan beş gıda kategorisini özetliyoruz 👇

Zeytinyağı

Zeytinyağı

Denetimlerde, “naturel sızma zeytinyağı” adı altında satışa sunulan ürünlere düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Bu ciddi ifşa, zeytinyağı kategorisinde sıkça görüldü.

Bal

Bal

Bal ürünlerinde, dışarıdan farklı şeker türleri eklenerek kalite düşürüldü. Balda tağşiş tespit edilenler listesine defalarca girdi. Halkça bu ifşa, bal güvenilirliğini gölgede bıraktı.

Süt ürünleri (Peynir ve tereyağı)

Süt ürünleri (Peynir ve tereyağı)

Özellikle Bursa, İstanbul ve Konya’daki denetimlerde; tereyağında yağ oranının düşüklüğü, peynir ve tereyağında bitkisel yağ ve nişasta gibi süt ürünü olmayan katkılar kullanıldığı görülmüştür. Bu da süt ürünlerinin tağşişte öne çıkmasına neden oldu.

Et ürünleri (Kırmızı et, köfte, salam, sucuk)

Et ürünleri (Kırmızı et, köfte, salam, sucuk)

Et ürünlerinde kanatlı eti, sakatat ya da domuz eti gibi farklı et türleri tespit edildi. Örneğin, çiğ lahmacun harcında kanatlı et, salam ve sucuklarda domuz veya tek tırnaklı hayvan eti gibi uygunsuz içeriklere rastlandı. Bu ifşa, et ürünlerinin güvenilirliğini ciddi şekilde sarstı.

Baharat ve çay ürünleri

Baharat ve çay ürünleri

Bazı baharatlarda (kekik, pul biber) gıda boyası veya yabancı maddeler, çay ürünlerinde ise gıda boyası tespit edilmiştir. Bu kategorideki ifşalar, özellikle bitkisel ve hazır içeceklerde güveni sarsmıştır.

İfşa edilen bu ürünlere özellikle dikkat edin!

İfşa edilen bu ürünlere özellikle dikkat edin!

Bu beş kategori zeytinyağı, bal, süt ürünleri, et ürünleri ve baharat/çay geçtiğimiz bir yıllık süreçte taklit ve tağşiş listelerinde en sık ifşa edilen gıdalar oldu. Her biri, gıda güvenliği ve tüketici bilinci açısından özellikle dikkat çeken alanlardı. Bu ifşa süreçleri, tüketicinin daha dikkatli olmasına ve denetimlerin sıklaştırılmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıktı.

