Tarım Bakanlığı’nın İfşa Listelerinde Zirveye Çıkan 5 Gıda: Gıdada Taklit ve Tağşişin Zirvesini Yaşayanlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir yürüttüğü sıkı denetimlerle, gıdalardaki taklit ve tağşiş uygulamalarını tespit edip kamuoyuna ifşa edilmeye devam ediyor. Bu süreçte, sıkça karşılaşılan uygunsuzluklar; zeytinyağlarında tohum yağı karıştırılması, balda şeker ilavesi, süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkılar, et ürünlerinde sakatat veya kanatlı eti karışımı ve salam/sucukta domuz veya tek tırnaklı hayvan eti gibi ciddi sağlık ve etik ihlallerdi. Bu tür ifşa edilen ihlaller, halk sağlığı açısından büyük risk oluşturdu ve tüketicinin bilinçlenmesini sağladı.
Aşağıda, bu dönemde özellikle öne çıkan beş gıda kategorisini özetliyoruz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeytinyağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bal
Süt ürünleri (Peynir ve tereyağı)
Et ürünleri (Kırmızı et, köfte, salam, sucuk)
Baharat ve çay ürünleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İfşa edilen bu ürünlere özellikle dikkat edin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın