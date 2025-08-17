onedio
Konkordato Talebi Yüzde 73 Arttı: 8 Ayda 997 Şirket Başvurdu

Konkordato Talebi Yüzde 73 Arttı: 8 Ayda 997 Şirket Başvurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 20:07

2025’te Türkiye’de konkordato başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında 994 şirket konkordato talep etti ve bu rakam geçen yılın toplamını yüzde 73 oranında geride bıraktı. Başvuruların büyük kısmı inşaat ve imalat sektörlerinden gelirken, ekonomideki daralmanın etkileri tabloya sert şekilde yansıdı.

İmalat ve inşaat sektörleri konkordato başvurusunda üst sırada yer aldı.

İmalat ve inşaat sektörleri konkordato başvurusunda üst sırada yer aldı.

2025’in ilk sekiz ayında Türkiye’de yapılan konkordato başvuruları geçen yılın toplamını yüzde 73 geride bıraktı. Oda TV’nin verilerine göre, son beş yılda toplam 2 bin 718 şirket konkordato talebinde bulundu. Bu yılki 994 başvuru ise yalnızca son iki yılda kaydedilen toplam 1.565 başvurunun büyük bölümünü oluşturdu ve geçen yıla kıyasla rekor seviyeye ulaştı.

Enerji, madencilik, tarım ve finans sektöründe de 159 başvuru dikkat çekti.

Enerji, madencilik, tarım ve finans sektöründe de 159 başvuru dikkat çekti.

2025’in ilk sekiz ayında konkordato başvurularında inşaat sektörü 268 şirketle ilk sırayı aldı. Bunu 214 başvuruyla imalat sanayi ve 145 başvuruyla toptan-perakende ticaret izledi.

Diğer sektörlerin başvuru sayıları ise şöyle:

  • Ulaştırma ve depolama: 88

  • Konaklama ve yiyecek hizmetleri: 61

  • Diğer hizmet faaliyetleri: 52

  • Enerji, madencilik, tarım ve finans: 159

Sanayiciler konkordato sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.

Sanayiciler konkordato sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.

Sanayiciler, konkordato sisteminin firmalara geçici süre tanıyıp kayyum atamaya dayandığını, bu süreçte reel sektör borçlarının öncelikli olmadığını belirtti. Ellerinde nakit veya mal olsa da kayyum nedeniyle borçlarını ödeyemediklerini dile getiren sanayiciler, “Elimizde mal var, piyasaya satsak 1 günde borcu kapatabiliriz ama izin verilmiyor” dedi.

