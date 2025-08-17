Konkordato Talebi Yüzde 73 Arttı: 8 Ayda 997 Şirket Başvurdu
2025’te Türkiye’de konkordato başvuruları rekor seviyeye ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında 994 şirket konkordato talep etti ve bu rakam geçen yılın toplamını yüzde 73 oranında geride bıraktı. Başvuruların büyük kısmı inşaat ve imalat sektörlerinden gelirken, ekonomideki daralmanın etkileri tabloya sert şekilde yansıdı.
İmalat ve inşaat sektörleri konkordato başvurusunda üst sırada yer aldı.
Enerji, madencilik, tarım ve finans sektöründe de 159 başvuru dikkat çekti.
Sanayiciler konkordato sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.
