Konkordato Talebi Yüzde 73 Arttı: 8 Ayda 997 Şirket Başvurdu

2025’in ilk sekiz ayında Türkiye’de yapılan konkordato başvuruları geçen yılın toplamını yüzde 73 geride bıraktı. Oda TV’nin verilerine göre, son beş yılda toplam 2 bin 718 şirket konkordato talebinde bulundu. Bu yılki 994 başvuru ise yalnızca son iki yılda kaydedilen toplam 1.565 başvurunun büyük bölümünü oluşturdu ve geçen yıla kıyasla rekor seviyeye ulaştı.