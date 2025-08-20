Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri İktisatçıları Birbirine Düşürdü: Mahfi Eğilmez Tarafını Açıkladı

Enflasyon hedeflerine dair ortaya çıkan iki gruptan bahseden Eğilmez, 'Birinci, hedef ve tahmin oranlarının tutarlı olduğunu savunanlar. İkinci hedef ve tahmin oranlarının tutarsız olduğunu savunanlar. Ben ikinci grupta yer alıyorum' dedi.

'Burada üzerinde durmak istediğim daha önemli bazı konular var' diyen Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

'İlk grupta yer alan ve hepsi birbirinden değerli iktisatçı arkadaşlarımızın bazıları ikinci grupta yer alanlara karşı oldukça ağır ifadeler kullanarak adeta konuyu anlamadıklarını ya da popüler olmaya çalıştıklarını vurgulayarak eleştiri yönelttiler. Buna karşılık ikinci gruptakiler (izleyebildiğim kadarıyla) diğerlerine karşı böyle bir üslup kullanmadılar. Herkes kendi düşüncesini açıklamakta özgürdür. Karşı görüşleri eleştirmekte de özgürdür ama burada bir üslup tutturmak gerekir. Hakarete varan, aşağılamaya dönüşen eleştiriler bilimle uğraşan insanlara yakışmıyor.

Kimin haklı olduğu elbette önemlidir. Biz haksız da olabiliriz. Haksız çıkarsak sonucu kabul eder, görüşümüzü değiştiririz. Bilim böyle bir şeydir, teziniz yanlışsa tezinizi değiştirmeniz gerekir. Aksi davranış bilim değil inanç olur.'