Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri İktisatçıları Birbirine Düşürdü: Mahfi Eğilmez Tarafını Açıkladı
2026’ya yaklaşık 5 ay kaldı. Yıl sonu enflasyon tahminleri de yeni yılın yaklaşmasıyla konuşulmaya başlandı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İktisatçıların yıl sonu enflasyon tahmini konusunda ikiye ayrıldığına dikkat çeken Eğilmez, tartışmalardaki üslubu eleştirdi. Öte yandan Eğilmez, tarafını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıl sonu enflasyon tahminleri iktisatçıları ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahfi Eğilmez, tarafını açıkladı.
"Ben, içlerindeki en kıdemli iktisatçıyım. Ama akıl yaşta değil baştadır."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın