Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri İktisatçıları Birbirine Düşürdü: Mahfi Eğilmez Tarafını Açıkladı

Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri İktisatçıları Birbirine Düşürdü: Mahfi Eğilmez Tarafını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.08.2025 - 06:31

2026’ya yaklaşık 5 ay kaldı. Yıl sonu enflasyon tahminleri de yeni yılın yaklaşmasıyla konuşulmaya başlandı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İktisatçıların yıl sonu enflasyon tahmini konusunda ikiye ayrıldığına dikkat çeken Eğilmez, tartışmalardaki üslubu eleştirdi. Öte yandan Eğilmez, tarafını açıkladı.

Yıl sonu enflasyon tahminleri iktisatçıları ikiye böldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, üçüncü enflasyon raporunu açıklamıştı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yıl sonu için yüzde 24'te korundu. Karahan, 'Bu çerçevede, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 

TCMB’nin enflasyon hedefinin yüzde 24; tahminlerin ise yüzde 25-29 aralığında olmasıyla ilgili iktisatçılar arasında epey tartışıldı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eğilmez, iktisatçıların yıl sonu enflasyon tahmini konusunda ikiye ayrıldığını yazdı.

Mahfi Eğilmez, tarafını açıkladı.

Enflasyon hedeflerine dair ortaya çıkan iki gruptan bahseden Eğilmez, 'Birinci, hedef ve tahmin oranlarının tutarlı olduğunu savunanlar. İkinci hedef ve tahmin oranlarının tutarsız olduğunu savunanlar. Ben ikinci grupta yer alıyorum' dedi. 

'Burada üzerinde durmak istediğim daha önemli bazı konular var' diyen Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

'İlk grupta yer alan ve hepsi birbirinden değerli iktisatçı arkadaşlarımızın bazıları ikinci grupta yer alanlara karşı oldukça ağır ifadeler kullanarak adeta konuyu anlamadıklarını ya da popüler olmaya çalıştıklarını vurgulayarak eleştiri yönelttiler. Buna karşılık ikinci gruptakiler (izleyebildiğim kadarıyla) diğerlerine karşı böyle bir üslup kullanmadılar. Herkes kendi düşüncesini açıklamakta özgürdür. Karşı görüşleri eleştirmekte de özgürdür ama burada bir üslup tutturmak gerekir. Hakarete varan, aşağılamaya dönüşen eleştiriler bilimle uğraşan insanlara yakışmıyor.

Kimin haklı olduğu elbette önemlidir. Biz haksız da olabiliriz. Haksız çıkarsak sonucu kabul eder, görüşümüzü değiştiririz. Bilim böyle bir şeydir, teziniz yanlışsa tezinizi değiştirmeniz gerekir. Aksi davranış bilim değil inanç olur.'

"Ben, içlerindeki en kıdemli iktisatçıyım. Ama akıl yaşta değil baştadır."

'Dolayısıyla en kıdemli olmam en bilgili olduğum anlamına gelmez. Bu çerçevede hepsi çok değerli bu arkadaşlarımıza akıl vermek haddim değil. Buna karşılık içlerindeki en eski köşe yazarlarından birisi olmam ve yalnızca ekonomi ve sosyal bilimler alanında değil edebiyat, tarih vb. alanlarında da yazıyor olmam nedeniyle üslup konusunda bazı tavsiyelerde bulunabileceğimi düşünüyorum:

Kimseye hakaret etmeyin, aksi takdirde popülizme düşmekle suçladığınız kişilerden daha fazla popülizme düşmüş olursunuz.

Saygınlığınızı sorgulatacak bir üslubu asla kullanmayın.

Kimseyi ve hiçbir kurumu savunmak zorunda değilsiniz, bırakın kurumlar kendisini savunsun.

Bizi insan yapan, anlaşamadığımız insanlara karşı gösterdiğimiz yaklaşımdır. Anlaştıklarımıza karşı hepimiz iyiyiz zaten.

Bu yazdığımı yanıtlanması gereken bir yazı gibi düşünmeyin. Bunu sadece sizden kıdemli ve muhtemelen daha yaygın alanlarda deneyimli birisinin dostça tavsiyesi olarak kabul edin.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
