Bir Araya Gelince Konuşmaktan Geri Durmadığımız 5 Türkiye Konusu

Bir Araya Gelince Konuşmaktan Geri Durmadığımız 5 Türkiye Konusu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.08.2025 - 06:31

Türkiye’de bir sofraya oturulduğunda ya da bir arkadaş grubuyla bir araya geldiğinde, konuşmaların gidişatını önceden kestirmek aslında çok zor değil. Çünkü bazı konular var ki hangi ortamda olursan ol mutlaka açılır, tartışma çıkar, hatta bazen sesler yükselir. 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali?' diye bir girizgah yaparız ve siyasetten ekonomiye; ekonomiden cinselliğe saatler boyu süren muhabbetin kapısını aralarız. Hadi gelin okuyunca kendinizden bir parça bulacağınız bir araya gelince konuşmaktan geri durmadığımız 5 Türkiye konusunu konuşalım.

Türkiye'de bazı konular vardır ki ne kadar uzak durmaya çalışsan da masaya mutlaka gelir.

Türkiye’de bazı konular vardır ki ne kadar uzak durmaya çalışsan da masaya mutlaka gelir.

Bir milletin kültürü, çoğu zaman günlük sohbetlerde kendini ele verir. Sofralarımıza, aile buluşmalarımıza kulak verin; konuşmaların nereye evrileceğini önceden tahmin etmek pek de zor değil.

Bir sofraya oturduğunda ya da dost meclisinde çaylar doldurulurken sohbetin nereye varacağını az çok tahmin edersin. Ülke gündemi malum... Saat hatta dakika başı değişen son dakikalarla dolu alev alev bir gündemimiz var. 7'den 77'ye herkesin siyaset ve ekonomi uzmanı kesildiği Türkiye'de bir araya geldiğimizde siyaset ve ekonomiden bahsetmeyen mi var? 

Kimi zaman kahkahalar eşliğinde konuşulur, kimi zaman sesler yükselir ama o sohbet bir şekilde aynı rotaya sapar. İşte bir araya geldiğimizde konuşmaktan geri durmadığımız beş konu da tam olarak budur. Peki sizce Türkiye'de konuşmaktan geri durmadığımız konular ne? Eminim okuyan herkesin aklından aynı cevaplar geçiyordur.

Bir araya gelince konuşmaktan geri durmadığımız 5 Türkiye konusu.

Bir araya gelince konuşmaktan geri durmadığımız 5 Türkiye konusu.

1. Siyaset

Konuşmaktan geri durmadığımız konuların başında elbette siyaset geliyor. Türkiye'de yaşayan kimsenin 'Neden siyaset?' sorusunu yönelteceğini düşünmüyorum. Çünkü malumunuz bir siyaset gündemimiz var ki hızıyla, son dakikalığıyla, ağızları açık bırakışıyla hiçbir ülkenin eline su dökemez. Genelde aile buluşmalarında, kahvehanelerde hatta düğünler de bile 'Ne olacak Türkiye'nin hali?' sorusunu sormadan kendini alıkoyamayanlar var...

Gündemin yoğunluğu, ekonomik dalgalanmalar ya da seçimlerin yaklaşması fark etmez; birkaç cümleyle başlayan sohbet kısa sürede derin analizlere, hatta hararetli tartışmalara dönüşür. Türkiye’de siyaset yalnızca politikacıların işi değil, herkesin hayatına doğrudan dokunan bir mesele olduğu için sohbetlerin vazgeçilmezidir.

2. Ekonomi

E tabi ekonomiyi siyasette ayrı düşünemeyiz. Asgari ücret, emekli maaşı, fatura zammı, kıyafet zammı, market zammı... Ülkece en çok duyduğumuz kelime hiç şüphesiz zamdır...

Ekonomiyi anmadan geçen bir sohbet bulmak neredeyse imkânsızdır. Dolar kuru, altın fiyatları, kiralar ve market alışverişinin maliyeti… Herkesin doğrudan cebine dokunan bu konular, sohbetin ister istemez dönüp dolaşıp geldiği noktadır.

3. Futbol

Hangi takımın şampiyon olacağı, hakem hataları, transfer dedikoduları… Futbol Türkiye’de sadece bir oyun değil, adeta bir kimlik göstergesidir. Bu yüzden dostane bir buluşma bile aniden “kim daha iyi oynuyor” tartışmasına sahne olabilir.

4. Din

Din de gündemin ağır toplarından biridir. Bayram gelenekleri, ibadetler ya da yaşam tarzına dair hassasiyetler üzerinden başlayan sohbetler çoğu zaman samimi paylaşımlara dönüşür. Fakat farklı bakış açıları devreye girdiğinde bu konu da tartışmaların merkezine yerleşebilir.

5. İlişkiler

Evlilikler, boşanmalar, sosyal medya üzerinden yürüyen aşk hayatları ya da kadın-erkek rolleri derken, sohbetin en renkli kısmını çoğu zaman ilişkiler oluşturur. Kimi zaman esprili bir dille, kimi zaman da oldukça ciddi bir şekilde konuşulur ama mutlaka gündeme gelir.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
