TikTok Kelimeleri Resmi Sözlükte: Skibidi, Tradwife, Delulu Nedir?

TikTok Kelimeleri Resmi Sözlükte: Skibidi, Tradwife, Delulu Nedir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.08.2025 - 14:23

“Skibidi”, “tradwife” ve “delulu”... TikTok ile birlikte hayatımıza giren bu kelimeleri daha fazla duyacağız gibi. Çünkü bu kelimeler İngiltere’nin en yetkin ve dünyada en çok kullanılan sözlüklerinden biri olan Cambridge Sözlüğü’ne girdi. Peki, skibidi, tradwife, delulu ne demek? İşte TikTok jargonu!

Kaynak

TikTok kelimeleri dünyanın en çok kullandığı Cambridge Sözlüğü'ne girdi.

TikTok kelimeleri dünyanın en çok kullandığı Cambridge Sözlüğü'ne girdi.

“Skibidi”, “tradwife” ve “delulu”, bu yıl Cambridge Sözlüğü’ne giren yeni kelimeler arasında yer aldı. Bu seçki, TikTok kuşağının İngilizce üzerindeki artan etkisini doğrular nitelikte.

Sözlüğün derleyicileri bu tür yeni türetilmiş kelimelerin yalnızca gelip geçici bir internet çılgınlığı olmasını umanlar için kötü haberi verdi! Yetkililer  bu kelimelerin kalıcı olduğunu söylüyor.

Cambridge Sözlüğü’nün program yöneticisi Colin McIntosh şöyle dedi:

İnternet kültürü İngilizceyi değiştiriyor ve bu etkinin sözlükte gözlemlenip kayda geçirilmesi büyüleyici. ‘Skibidi’ ve ‘delulu’ gibi kelimelerin Cambridge Sözlüğü’ne girdiğini her gün göremezsiniz. Biz yalnızca kalıcı olacağını düşündüğümüz kelimeleri ekliyoruz.”

Skibidi, Tradwife, Delulu Ne Demek?

Skibidi, Tradwife, Delulu Ne Demek?

Skibidi Ne Demek? 

Çocuklar bunu genellikle ifadelere vurgu katmak için kullanıyor. Kelime, ilk olarak YouTube’da yayılan ve klozetlerden çıkan insan kafalarını konu alan viral animasyon video serisi Skibidi Toilet sayesinde popülerleşti. (Görselde yer alıyor.)

Sözlükteki tanımı: “‘Havalı’ ya da ‘kötü’ gibi farklı anlamlara gelebilen ya da hiçbir gerçek anlam taşımadan şaka amacıyla kullanılan bir kelime.”

Kullanımına örnek: Ne skibidi yapıyorsun?

Tradwife Ne Demek?

Tradwife kelimesi 2020’den beri sosyal medyada sıklıkla kullanılıyor. Bu kelime oldukça tepki çekiyor. Nedeni ise “tradwife” terimi eşlerine, çocuklarına ve evlerine bakmayı yücelten ve bunu TikTok, Instagram ve YouTube’da paylaşan sosyal olarak muhafazakar fenomen kadınlara atıfta bulunuyor. 

Sözlükteki tanımı: “Özellikle sosyal medyada paylaşım yapan geleneksel eş.”

Delulu Ne Demek?

Delulu: Delusional kelimesinin kısaltması: Hayal dünyasında yaşamak, gerçek dışı şeylere inanmak.

Daha az tartışmalı bir kelime olsa da gerçeklerden çok kişisel inançların ön planda olduğu “post-truth” dünyayla ilişkilendiriliyor.

Sözlükteki tanımı: “Gerçek olmayan veya doğru olmayan şeylere inanmak, genellikle bunu bilerek seçtiğiniz için.”

