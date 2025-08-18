TikTok Kelimeleri Resmi Sözlükte: Skibidi, Tradwife, Delulu Nedir?
“Skibidi”, “tradwife” ve “delulu”... TikTok ile birlikte hayatımıza giren bu kelimeleri daha fazla duyacağız gibi. Çünkü bu kelimeler İngiltere’nin en yetkin ve dünyada en çok kullanılan sözlüklerinden biri olan Cambridge Sözlüğü’ne girdi. Peki, skibidi, tradwife, delulu ne demek? İşte TikTok jargonu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok kelimeleri dünyanın en çok kullandığı Cambridge Sözlüğü'ne girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skibidi, Tradwife, Delulu Ne Demek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın