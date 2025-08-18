TikTok Kelimeleri Resmi Sözlükte: Skibidi, Tradwife, Delulu Nedir?

Skibidi Ne Demek?

Çocuklar bunu genellikle ifadelere vurgu katmak için kullanıyor. Kelime, ilk olarak YouTube’da yayılan ve klozetlerden çıkan insan kafalarını konu alan viral animasyon video serisi Skibidi Toilet sayesinde popülerleşti. (Görselde yer alıyor.)

Sözlükteki tanımı: “‘Havalı’ ya da ‘kötü’ gibi farklı anlamlara gelebilen ya da hiçbir gerçek anlam taşımadan şaka amacıyla kullanılan bir kelime.”

Kullanımına örnek: Ne skibidi yapıyorsun?

Tradwife Ne Demek?

Tradwife kelimesi 2020’den beri sosyal medyada sıklıkla kullanılıyor. Bu kelime oldukça tepki çekiyor. Nedeni ise “tradwife” terimi eşlerine, çocuklarına ve evlerine bakmayı yücelten ve bunu TikTok, Instagram ve YouTube’da paylaşan sosyal olarak muhafazakar fenomen kadınlara atıfta bulunuyor.

Sözlükteki tanımı: “Özellikle sosyal medyada paylaşım yapan geleneksel eş.”

Delulu Ne Demek?

Delulu: Delusional kelimesinin kısaltması: Hayal dünyasında yaşamak, gerçek dışı şeylere inanmak.

Daha az tartışmalı bir kelime olsa da gerçeklerden çok kişisel inançların ön planda olduğu “post-truth” dünyayla ilişkilendiriliyor.

Sözlükteki tanımı: “Gerçek olmayan veya doğru olmayan şeylere inanmak, genellikle bunu bilerek seçtiğiniz için.”