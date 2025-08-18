onedio
Endişelendiren Manzara: Sular Çekildi, Yol Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
18.08.2025 - 12:21

Adıyaman’da kurak geçen yaz mevsimi endişenlendiren görüntüler ortaya çıkardı. Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çamgazi Baraj Göleti altında kalıyordu. Ancak suların korumasıyla karayolu yeniden ortaya çıktı. Tedirgin eden görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.

Sular altında kalan yol, kuraklık nedeniyle yeniden ortaya çıktı.

Bir dönem Adıyaman-Gölbaşı karayolu olarak kullanılan Yarmakaya yolu, Çamgazi Baraj Göleti’nin yapımıyla sular altında kalmıştı. Ancak bu yıl sıcak ve kurak geçen yaz nedeniyle göletteki su seviyesi belirgin şekilde düştü. Yağmur ve kaynak sularıyla beslenen göletin debisi azalınca, yıllardır görünmeyen eski yol yeniden ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan bu yolda araçların geçiş yapabildiği görüldü. Öte yandan göletteki suyun çekilmesi, tarımsal sulama için bırakılan sistemlerin de açıkta kalmasına neden oldu.

"Gençler gelir yüzerdi, sular bitti. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış."

Suların tükendiğini söyleyen bölgedeki çiftçilerden Ali Sizer, 'Çamgazi Göleti'nin olduğu bölgedeyiz. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış. Sular çekildi. Bu Adıyaman-Gölbaşı yolu çoğu zaman sular altında kalırdı eskiden. Biz yüzerdik. Gençler gelir yüzerdi. Ama maalesef sular bitti. Çiftçi mağdur' diye konuştu.

Çiftçilerden Cemal Mama ise, 'Sulamayı işte bu baraj göletinden çekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı baraj göz önünde, sular çekildi. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, sularımız eksik. Derelerimizden bile sular akmıyor artık. Yağmur sularıyla, kaynak sularıyla kışın birikiyordu, yazın da kullanıyorduk. Şu anda kışın bile doğru düzgün yağış yağmıyor, yok yani. Gördüğünüz yol suyun altında kalırdı yani, araçlarla dahi geçemezdiniz, komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde' ifadelerini kullandı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

