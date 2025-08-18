Endişelendiren Manzara: Sular Çekildi, Yol Ortaya Çıktı
Adıyaman’da kurak geçen yaz mevsimi endişenlendiren görüntüler ortaya çıkardı. Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çamgazi Baraj Göleti altında kalıyordu. Ancak suların korumasıyla karayolu yeniden ortaya çıktı. Tedirgin eden görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.
Sular altında kalan yol, kuraklık nedeniyle yeniden ortaya çıktı.
"Gençler gelir yüzerdi, sular bitti. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış."
O anları buradan izleyebilirsiniz:
