"Çektiğim En İstanbul Fotoğrafı" Akımına Katılıp Ara Güler'i Aratmayan Kişiler
Sosyal medyada başlayan akımlar kimi zaman yüzümüzü güldürüyor kimi zaman da düşündürüyor. Bu kez ise 'en İstanbul fotoğrafı' akımı başladı. X'te Fotoğrafçılık Kulübü isimli toplulukta başlayan bu akım, kısa sürede milyonlara ulaştı. Fotoğraf severler, çektikleri en güzel İstanbul manzaralarını tek tek paylaştı.
Eminiz siz de bu İstanbul fotoğraflarına uzun uzun bakmak isteyeceksiniz!
İlk paylaşım şöyleydi ve kısa sürede binlerce kişiye ulaştı;
Ardından birbirinden güzel pozlar da gelmeye başladı.
Her biri profesyonel bir elden çıkmış gibi.
İstanbul'un her köşesi ayrı bir güzel.
Denizi, sokakları, evleri...
Gecesi ayrı,
Gündüzü ayrı güzel!
Biraz daha İstanbul'un sokaklarına dalmaya ne dersiniz?
En çok hangisini beğendiniz?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
