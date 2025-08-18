"Çektiğim En İstanbul Fotoğrafı" Akımına Katılıp Ara Güler'i Aratmayan Kişiler

Sosyal medyada başlayan akımlar kimi zaman yüzümüzü güldürüyor kimi zaman da düşündürüyor. Bu kez ise 'en İstanbul fotoğrafı' akımı başladı. X'te Fotoğrafçılık Kulübü isimli toplulukta başlayan bu akım, kısa sürede milyonlara ulaştı. Fotoğraf severler, çektikleri en güzel İstanbul manzaralarını tek tek paylaştı.

Eminiz siz de bu İstanbul fotoğraflarına uzun uzun bakmak isteyeceksiniz!