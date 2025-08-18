onedio
"Çektiğim En İstanbul Fotoğrafı" Akımına Katılıp Ara Güler'i Aratmayan Kişiler

"Çektiğim En İstanbul Fotoğrafı" Akımına Katılıp Ara Güler'i Aratmayan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
18.08.2025 - 11:54

Sosyal medyada başlayan akımlar kimi zaman yüzümüzü güldürüyor kimi zaman da düşündürüyor. Bu kez ise 'en İstanbul fotoğrafı' akımı başladı. X'te Fotoğrafçılık Kulübü isimli toplulukta başlayan bu akım, kısa sürede milyonlara ulaştı. Fotoğraf severler, çektikleri en güzel İstanbul manzaralarını tek tek paylaştı.

Eminiz siz de bu İstanbul fotoğraflarına uzun uzun bakmak isteyeceksiniz!

İlk paylaşım şöyleydi ve kısa sürede binlerce kişiye ulaştı;

twitter.com

Ardından birbirinden güzel pozlar da gelmeye başladı.

twitter.com

Her biri profesyonel bir elden çıkmış gibi.

twitter.com

İstanbul'un her köşesi ayrı bir güzel.

twitter.com

Denizi, sokakları, evleri...

twitter.com
Gecesi ayrı,

twitter.com

Gündüzü ayrı güzel!

twitter.com

Biraz daha İstanbul'un sokaklarına dalmaya ne dersiniz?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

En çok hangisini beğendiniz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

