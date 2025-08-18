onedio
Çin’de Bilim İnsanları İlk “Hamile Robotu” Geliştirdi: 9 Ay Sonunda Canlı Bebek Doğurabilecek

Ali Can YAYCILI
18.08.2025 - 13:48

Çin’den bilim kurgu filmlerini aratmayan bir haber geldi. Guangzhou merkezli Kaiwa Technology’nin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, bir robotun karnında yapay rahim sayesinde bebek taşıyabileceğini duyurdu. Üstelik bu süreç tam dokuz ay sürecek ve sonunda robot gerçek bir bebek doğuracak.

İnsan ve robotun etkileşimiyle hamilelik gerçekleşecek.

Dr. Zhang, “Teknoloji artık olgunlaştı. Şimdi yapmamız gereken, bu sistemi robotun karnına yerleştirmek. Böylece insan ve robotun etkileşimiyle hamilelik süreci gerçekleşebilecek” diyerek dikkat çekti. Yeni teknolojiye göre robotun karnında özel bir yapay rahim bulunacak. Bebek, buradaki yapay amniyotik sıvı içinde gelişimini sürdürecek ve tüpler aracılığıyla beslenecek. Sürecin sonunda ise canlı bir bebek dünyaya gelecek.

Bu inanılmaz teknolojinin satış fiyatı: 10 bin sterlin; 545.500 TL

Şirket, bu prototipin gelecek yıl yaklaşık 100 bin yuan (yaklaşık 10 bin sterlin) fiyatla satışa çıkmasını planlıyor. Ancak embriyonun rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl yapılacağı gibi en kritik detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

Aslında bu fikir tamamen yeni değil. Daha önce bilim insanları, prematüre kuzuları “biyotorba” adı verilen yapay bir kesede haftalarca yaşatmayı başarmıştı. Ancak robotla hamilelik fikri, beraberinde büyük etik ve hukuki tartışmaları da gündeme getiriyor.

Dr. Zhang, Çin’de son yıllarda hızla artan kısırlık oranına dikkat çekerek (2007’de %11,9 iken 2020’de %18’e yükseldi), bu teknolojinin gelecekte bir çözüm olabileceğini savunuyor. Öte yandan, Guangdong eyaletinde politika ve yasa taslakları üzerine görüşmelerin de devam ettiğini söylüyor.

Kısacası, robotların anne olabileceği bir gelecek artık sadece bilim kurgu değil; çok yakında gerçek olabilir.

