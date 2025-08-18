Çin’de Bilim İnsanları İlk “Hamile Robotu” Geliştirdi: 9 Ay Sonunda Canlı Bebek Doğurabilecek

Şirket, bu prototipin gelecek yıl yaklaşık 100 bin yuan (yaklaşık 10 bin sterlin) fiyatla satışa çıkmasını planlıyor. Ancak embriyonun rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenmenin nasıl yapılacağı gibi en kritik detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

Aslında bu fikir tamamen yeni değil. Daha önce bilim insanları, prematüre kuzuları “biyotorba” adı verilen yapay bir kesede haftalarca yaşatmayı başarmıştı. Ancak robotla hamilelik fikri, beraberinde büyük etik ve hukuki tartışmaları da gündeme getiriyor.

Dr. Zhang, Çin’de son yıllarda hızla artan kısırlık oranına dikkat çekerek (2007’de %11,9 iken 2020’de %18’e yükseldi), bu teknolojinin gelecekte bir çözüm olabileceğini savunuyor. Öte yandan, Guangdong eyaletinde politika ve yasa taslakları üzerine görüşmelerin de devam ettiğini söylüyor.

Kısacası, robotların anne olabileceği bir gelecek artık sadece bilim kurgu değil; çok yakında gerçek olabilir.