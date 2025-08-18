Biraz da Korku! Okurken Tüylerinizi Diken Diken Edecek Dünya Tarihinin En Paranormal 10 Olayı ve Hikayeleri

İnsanlık tarihi, yalnızca savaşlar, icatlar ve büyük medeniyetlerle değil; aynı zamanda açıklanamayan gizemlerle de doludur. Kimi zaman bir fotoğraf karesinde beliren hayalet figürleri, kimi zaman tüm mürettebatı sırra kadem basmış gemiler, kimi zaman da gökyüzünden düşen tanımlanamayan cisimler, insanlığın hafızasında derin izler bırakmıştır. Bilim insanları bu tür olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışsa da, kimi zaman bulunan ipuçları soruları daha da artırır. Paranormal deneyimlerin en çarpıcı yanı da budur: Ne kadar incelenirse incelensin, kesin cevaba ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Bugün hâlâ anlatılan, kitaplara, filmlere ve efsanelere konu olan bu olaylar; insanın bilinmeyene duyduğu korkuyu ve merakı aynı potada eritiyor. Belki de bu yüzden paranormal hikâyeler, kuşaktan kuşağa aktarılan modern mitler haline gelmiştir.

İşte dünya tarihine damgasını vurmuş, gizem perdesi hâlâ aralanmamış en ünlü 10 paranormal olay ve onların ürkütücü hikâyeleri…