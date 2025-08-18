onedio
Biraz da Korku! Okurken Tüylerinizi Diken Diken Edecek Dünya Tarihinin En Paranormal 10 Olayı ve Hikayeleri

Ali Can YAYCILI
18.08.2025 - 13:21 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 13:33

İnsanlık tarihi, yalnızca savaşlar, icatlar ve büyük medeniyetlerle değil; aynı zamanda açıklanamayan gizemlerle de doludur. Kimi zaman bir fotoğraf karesinde beliren hayalet figürleri, kimi zaman tüm mürettebatı sırra kadem basmış gemiler, kimi zaman da gökyüzünden düşen tanımlanamayan cisimler, insanlığın hafızasında derin izler bırakmıştır. Bilim insanları bu tür olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışsa da, kimi zaman bulunan ipuçları soruları daha da artırır. Paranormal deneyimlerin en çarpıcı yanı da budur: Ne kadar incelenirse incelensin, kesin cevaba ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Bugün hâlâ anlatılan, kitaplara, filmlere ve efsanelere konu olan bu olaylar; insanın bilinmeyene duyduğu korkuyu ve merakı aynı potada eritiyor. Belki de bu yüzden paranormal hikâyeler, kuşaktan kuşağa aktarılan modern mitler haline gelmiştir.

İşte dünya tarihine damgasını vurmuş, gizem perdesi hâlâ aralanmamış en ünlü 10 paranormal olay ve onların ürkütücü hikâyeleri…

Ruh Fotoğrafçılığı (1860’lar, ABD)

Ruh Fotoğrafçılığı (1860’lar, ABD)

Fotoğrafçılığın yeni yeni popüler olduğu dönemde William H. Mumler, çektiği portrelerde kişilerin arkasında “hayalet siluetleri” görünmeye başladı. Birçok kişi bu görüntülerde ölmüş akrabalarını tanıdığını söyledi. Mumler’in en ünlü işi, Başkan Lincoln’ün dul eşi Mary Todd Lincoln’ün portresinde, Abraham Lincoln’ün hayaletini göstermesiydi. 

Ruh fotoğrafçılığı, dönemin ruh çağırma seanslarıyla birleşince büyük yankı uyandırdı. Ancak Mumler dolandırıcılıkla suçlandı. Mahkemede fotoğrafların hile olup olmadığı ispatlanamadı. Bugün bile bu kareler “ilk hayalet fotoğrafları” olarak biliniyor.

Enfield Poltergeist Vakası (1977, İngiltere)

Enfield Poltergeist Vakası (1977, İngiltere)

Hodgson ailesi, evlerinde tuhaf sesler ve hareket eden eşyalarla karşılaştı. Olayların merkezinde 11 yaşındaki Janet vardı. Janet’in odasında yatak havaya kalktı, oyuncaklar fırlatıldı, duvarlardan vurma sesleri duyuldu.

BBC, polis ve paranormal araştırmacılar eve geldiğinde bazı olaylara bizzat tanık oldular. Janet’in boğazından “yaşlı bir adamın sesi” çıktığı kaydedildi. Bir kesim bunun çocukların şakası olduğunu söylese de, olayın ciddiyetine inananlar hâlâ çok.

Roswell UFO Vakası (1947, ABD)

Roswell UFO Vakası (1947, ABD)

Temmuz 1947’de Roswell yakınlarına “tanımlanamayan bir cisim” düştü. Ordu önce “uçan daire” açıklaması yaptı, ancak daha sonra bunun bir meteoroloji balonu olduğunu duyurdu.

Görenler, enkazın metal parçalarının insan yapımı olmadığını söyledi. Yıllar sonra bazı emekli askerler, gerçekten de UFO enkazı ve uzaylı cesetleri bulunduğunu iddia etti. Roswell olayı, UFO kültürünün simgesi haline geldi.

Mary Celeste’nin Kaybolan Mürettebatı (1872, Atlantik)

Mary Celeste’nin Kaybolan Mürettebatı (1872, Atlantik)

Bir Amerikan ticaret gemisi olan Mary Celeste, Atlantik’te bulunduğunda her şey yerli yerindeydi: Yiyecekler sofradaydı, eşyalar sağlamdı. Ama mürettebat tamamen kayıptı. Gemide kavga, korsan saldırısı veya fırtına izi yoktu. Günlüğe göre son kayıt normaldi. Mürettebatın nereye ve neden kaybolduğu 150 yıldır bilinmiyor. Bu olay, denizcilik tarihinin en gizemli dosyalarından biri olarak kaldı.

Dyatlov Geçidi Faciası (1959, Rusya)

Dyatlov Geçidi Faciası (1959, Rusya)

9 deneyimli dağcı, kış yürüyüşü sırasında gizemli şekilde öldü. Çadırları içeriden yırtılmıştı. Bazı cesetlerin üzerinde şiddetli darp izleri, bazılarında ise yüksek radyasyon vardı.

Bazı dağcılar yarı giyinik halde karların içinde bulundu. Gözleri veya dilleri olmayan cesetler rapor edildi. Açıklamalar arasında çığ, askeri testler ve hatta UFO saldırısı bile var. Ancak kesin neden hâlâ çözülemedi.

Brown Lady of Raynham Hall (1936, İngiltere)

Brown Lady of Raynham Hall (1936, İngiltere)

Raynham Hall’daki fotoğraf çekimi sırasında merdivenden inen “kahverengi elbiseli bir kadının” silueti görüntülendi.

Efsaneye göre bu kadın, evin eski hanımı Lady Dorothy Walpole’du. Kocası tarafından evde hapsedildiği ve orada öldüğü söyleniyordu. Fotoğraf, tarihin en ünlü hayalet karelerinden biri oldu.

Bermuda Şeytan Üçgeni (20. yüzyıl, Atlantik)

Bermuda Şeytan Üçgeni (20. yüzyıl, Atlantik)

Miami-Bermuda-Porto Riko arasında kalan bölgede onlarca uçak ve gemi, iz bırakmadan kayboldu. En ünlü vakalardan biri, 1945’te 5 Amerikan bombardıman uçağının kaybolmasıydı. Pilotların telsiz kayıtlarında “Pusulalar çalışmıyor, deniz tuhaf görünüyor” dedikleri duyuldu. Uçaklardan ve 14 askerden bir daha haber alınamadı.

Mothman Efsanesi (1966, ABD)

Mothman Efsanesi (1966, ABD)

Point Pleasant kasabasında, kırmızı gözlü ve dev kanatlı bir yaratık onlarca kez görüldü. Kasabalılar onu “Mothman” olarak adlandırdı. 1967’de Silver Bridge çökmeden önce sıkça görüldü. O günden sonra kasabada bir daha ortaya çıkmadı. Çoğu kişi, köprünün çöküşüyle Mothman arasında mistik bir bağ olduğuna inanıyor.

Amityville Korku Evi (1974, ABD)

Amityville Korku Evi (1974, ABD)

Ronald DeFeo ailesini bu evde katletti. Ardından eve taşınan Lutz ailesi, korkunç paranormal deneyimler yaşadığını söyledi: duvarlardan kan akıyor, garip sesler duyuluyor, gölgeler dolaşıyordu. Lutz ailesi yalnızca 28 gün dayanabildi ve evi terk etti. Bu hikâye, dünyaca ünlü The Amityville Horror romanına ve filmlerine ilham oldu.

Taos Hum (1990’lar, ABD)

Taos Hum (1990’lar, ABD)

Taos kasabasında birçok insan, düşük frekanslı bir uğultu duyduklarını söyledi. Ses günlerce sürdü.

Sesin kaynağı araştırıldı, ancak hiçbir bilimsel açıklama bulunamadı. Bazıları bunun UFO’lar, bazıları ise gizli yer altı askeri tesisleriyle ilgili olduğunu ileri sürdü. Kasaba bugün bile “gizemli uğultusuyla” anılıyor.

