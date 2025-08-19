Japonya'da Türk Turist Sayısı Arttı! Türkler Neden Japonya'ya Gitmeye Başladı?

Tüm bu gelişmelere sosyal medyanın etkisi de eklenince, tablo oldukça netleşiyor. 2025 yılında “Herkes orada” algısı, genç gezginlerde FOMO (kaçırma korkusu) yaratarak hem deneyim yaşama hem de sosyal medya içerikleri üretme motivasyonunu artırıyor ve onları Japonya’ya yönlendiriyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO) Dubai ofisi İcra Direktörü Kobayashi Daisuke, konuyu şu sözlerle özetliyor:

'2024 yılı, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü idi ve bu önemli dönüm noktasını Türkiye’deki tanıtım faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak kutlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu yıl Japonya’yı ziyaret eden Türk turist sayısındaki dikkat çekici artış, bu çabaların ve iki ülke arasındaki güçlü bağların bir kanıtıdır. Japonya’nın yaz mevsiminde sunduğu benzersiz etkinlikler, gezginleri büyülemektedir. Geleneksel yaz festivalleri ve göz kamaştırıcı havai fişek gösterileri, ünlü Nagaoka, Tsuchiura ve Omagari havai fişek festivalleri dahil Japon piroteknik sanatının ustalığını sergilemektedir.'