Japonya'da Türk Turist Sayısı Arttı! Türkler Neden Japonya'ya Gitmeye Başladı?

Japonya'da Türk Turist Sayısı Arttı! Türkler Neden Japonya'ya Gitmeye Başladı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.08.2025 - 07:01

Son dönemde Türkiye'den Japonya'a yapılan seyahatler dikkat çekiyor. Sosyal medyada hikayeler arasında dolaşırken Japonya'nın sokaklarından paylaşımlar yapan arkadaşlarınıza denk gelmişsinizdir. Japonya’ya gidecekler ilk olarak uçak biletini araştırmaya başlıyor. Biraz tuzlu olan Japonya uçak bileti tatilcilere engel olmuyor. Marketing Türkiye’den Sena Tufan imzalı habere göre Japonya’da Türk turist sayısı yüzde 75 arttı. Peki, Türkler neden Japonya'ya gitmeye başladı?

Türk gezginler 2025'te Japonya'nın yolunu tuttu.

Türk gezginler 2025'te Japonya'nın yolunu tuttu.

Japonya, 2025’in ilk yarısında turizmde dikkat çekici bir ivme yakaladı. Japonya Ulusal Turizm Örgütü’nün açıkladığı verilere göre, Ocak–Haziran döneminde ülkeyi 21,5 milyon yabancı ziyaret etti. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik bir artışı işaret ediyor. Türkiye’den giden turistlerdeki yükseliş ise çok daha çarpıcı: yüzde 77,3. Bu oran, Türk gezginlerin Japonya’ya ilgisinin son dönemde adeta patlama yaşadığını gözler önüne seriyor.

Japonya tatili, adeta bir statü sembolüne dönüşmüş durumda.

Japonya tatili, adeta bir statü sembolüne dönüşmüş durumda.

Tüm bu gelişmelere sosyal medyanın etkisi de eklenince, tablo oldukça netleşiyor. 2025 yılında “Herkes orada” algısı, genç gezginlerde FOMO (kaçırma korkusu) yaratarak hem deneyim yaşama hem de sosyal medya içerikleri üretme motivasyonunu artırıyor ve onları Japonya’ya yönlendiriyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO) Dubai ofisi İcra Direktörü Kobayashi Daisuke, konuyu şu sözlerle özetliyor: 

'2024 yılı, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü idi ve bu önemli dönüm noktasını Türkiye’deki tanıtım faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak kutlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu yıl Japonya’yı ziyaret eden Türk turist sayısındaki dikkat çekici artış, bu çabaların ve iki ülke arasındaki güçlü bağların bir kanıtıdır. Japonya’nın yaz mevsiminde sunduğu benzersiz etkinlikler, gezginleri büyülemektedir. Geleneksel yaz festivalleri ve göz kamaştırıcı havai fişek gösterileri, ünlü Nagaoka, Tsuchiura ve Omagari havai fişek festivalleri dahil Japon piroteknik sanatının ustalığını sergilemektedir.'

Japonya Uçak Bileti Ne Kadar?

Japonya Uçak Bileti Ne Kadar?

Türkiye’den Japonya’ya yönelik bu yoğun ilginin ardında kolay erişim büyük rol oynuyor. Türk pasaport sahiplerinin uzun süredir 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilmesi, ülkeyi tercih edilebilir kılan en önemli avantajlardan biri. Ayrıca Şubat 2025’te All Nippon Airways’in başlattığı Haneda–İstanbul direkt uçuşları, seyahati hem pratik hem de cazip hale getirdi.

Peki Japonya uçak biletleri ne kadar?

2025 yılı itibarıyla İstanbul'dan Japonya'ya uçak bileti fiyatları, seyahat tarihi, aktarma sayısı, havayolu şirketi ve rezervasyon zamanına bağlı olarak değişiyor. 

Skyscanner verilerine göre en ucuz uçuşlar 24 bin 698 TL ve 27 bin 307 TL arasında değişiyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tokyo uçuşu gidiş dönüş 51 bin lirayı geçerken; İstanbul-Osaka gidiş dönüş 55 bin TL olarak öne çıkıyor.

