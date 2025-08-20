Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün İfşası: İzmir’de Yüzlerce Ton Süt ve Peynir Ele Geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde tüketici sağlığını tehdit eden büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Son kullanma tarihi geçmiş, ileri tarih basılmış, etiketsiz ya da ambalajı bozulmuş ürünlerin piyasaya sürülmek üzere depolandığı tespit edildi. Bakanlık, yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT sütü ihtiyati tedbir kapsamında muhafaza altına aldı. Tespit edilen ürünlerin miktarı, gıda sektöründe ciddi bir denetim boşluğunu gözler önüne sererken, İzmir’deki bazı işletmelerin halk sağlığını hiçe saydığı da ortaya çıktı.

Bu olay, hem süt ve süt ürünleri sektöründe güven sorununu gündeme getirdi hem de tüketicilerin sofralarına gelen gıdaların güvenilirliği konusunda kamuoyunda endişe yarattı. Bakanlık yetkilileri, ihbar ve şikâyetler üzerine yapılan bu denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, ilgili işletmeler hakkında da yasal süreç başlatıldığını duyurdu.