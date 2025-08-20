onedio
Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün İfşası: İzmir'de Yüzlerce Ton Süt ve Peynir Ele Geçirildi

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün İfşası: İzmir’de Yüzlerce Ton Süt ve Peynir Ele Geçirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2025 - 10:26

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’de gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde tüketici sağlığını tehdit eden büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Son kullanma tarihi geçmiş, ileri tarih basılmış, etiketsiz ya da ambalajı bozulmuş ürünlerin piyasaya sürülmek üzere depolandığı tespit edildi. Bakanlık, yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT sütü ihtiyati tedbir kapsamında muhafaza altına aldı. Tespit edilen ürünlerin miktarı, gıda sektöründe ciddi bir denetim boşluğunu gözler önüne sererken, İzmir’deki bazı işletmelerin halk sağlığını hiçe saydığı da ortaya çıktı.

Bu olay, hem süt ve süt ürünleri sektöründe güven sorununu gündeme getirdi hem de tüketicilerin sofralarına gelen gıdaların güvenilirliği konusunda kamuoyunda endişe yarattı. Bakanlık yetkilileri, ihbar ve şikâyetler üzerine yapılan bu denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, ilgili işletmeler hakkında da yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini denetlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini denetlemeye devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Tarım ve Orman Bakanlığımızın tüketici sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında CİMER ve Alo 174 Gıda hattına gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında 12-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan resmi kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tespit edilmiştir. Bu kapsamda 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 bin 850 kg pastörize laktik tereyağı, bin 350 kg UHT süt, 118 bin 320 lt 1 yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 bin 31 kg kırıntı süzme peyniri, 12 bin kg eritme peynir, 387 bin 742 kg teleme peyniri, 58 bin 325 kg süt tozu, 22 bin 875 kg tereyağı, 49 bin 933 kg labne peyniri olmak üzere yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Bakanlığımız, ‘güvenilir gıda, sağlıklı toplum' ilkesiyle denetimlerini aralıksız sürdürmekte, tüketicilerimizin sağlığını korumak için tüm ihbar ve şikâyetleri titizlikle değerlendirmektedir.”

İşte yapılan denetimlerden görüntüler:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Emre Keskin

rezalet

omer ali

her yerden bok akıyor her yerden