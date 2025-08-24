onedio
Bir "High Diving" Sporcusu Atlayışını Gerçekleştirmede Önce Yaptığı 15 Adımlı Hazırlığını Paylaştı

Bir "High Diving" Sporcusu Atlayışını Gerçekleştirmede Önce Yaptığı 15 Adımlı Hazırlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.08.2025 - 12:45

Her spor kendine has bir disiplin gerektiriyor. Futbol, basketbol ya da voleybol gibi takım sporları düzenli antrenman, stratejiye uyum ve ekip çalışması disiplini isterken; yüzme, atletizm veya güreş gibi bireysel branşlar kişisel motivasyon, sabır ve dayanıklılık üzerine kuruluyor. Özellikle su sporları diğerlerine göre daha fazla cesaret ve hazırlık gerektiriyor. 

Bir High Diving sporcusu, atlayışını gerçekleştirmeden önce yaptığı 15 adımlı hazırlığı paylaştı. Zaten izlerken bile heyecanı dorukta yaşatan spor hazırlığıyla da bir kere daha hayranlık uyandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

High diving yani yüksekten suya atlama, cesaret ve teknik gerektiren ekstrem bir spor.

High diving yani yüksekten suya atlama, cesaret ve teknik gerektiren ekstrem bir spor.

Sporcular, 20–27 metreye kadar yükseklikten suya çeşitle dönüşler ve taklalarla atlayış gerçekleştirir. Doğru vücut pozisyonu ve iniş açısı hayati önem taşır; küçük bir hata ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu yüzden büyük özen, disiplin ve dikkat gerektiriyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
