Bir "High Diving" Sporcusu Atlayışını Gerçekleştirmede Önce Yaptığı 15 Adımlı Hazırlığını Paylaştı

Her spor kendine has bir disiplin gerektiriyor. Futbol, basketbol ya da voleybol gibi takım sporları düzenli antrenman, stratejiye uyum ve ekip çalışması disiplini isterken; yüzme, atletizm veya güreş gibi bireysel branşlar kişisel motivasyon, sabır ve dayanıklılık üzerine kuruluyor. Özellikle su sporları diğerlerine göre daha fazla cesaret ve hazırlık gerektiriyor.

Bir High Diving sporcusu, atlayışını gerçekleştirmeden önce yaptığı 15 adımlı hazırlığı paylaştı. Zaten izlerken bile heyecanı dorukta yaşatan spor hazırlığıyla da bir kere daha hayranlık uyandırdı.