Bir Köpek Sokakta Yoga Yapan İnsanları Görünce "Aşağı Bakan Köpek" Pozunun Doğrusunu Gösterdi

Bir Köpek Sokakta Yoga Yapan İnsanları Görünce "Aşağı Bakan Köpek" Pozunun Doğrusunu Gösterdi

26.08.2025 - 12:15

Köpekler dünyanın en zeki hayvanlarından biri olarak bilinir. Ayrıca insana da oldukça yakındır. Sokakta yoga yapan grubu gören bir köpek de zekasını konuşturdu. Yoga yapanlar, yogada 'Aşağı Bakan Köpek' ve Yukarı Bakan Köpek' pozları vardır. Aşağı bakan köpekte vücut ters “V” şeklini alarak omurga, bacak ve kolları esnetirken; yukarı bakan köpekte göğüs öne ve yukarıya doğru açılarak omuzlar, bel ve kollar güçlenir. Birinde beden geriye doğru esnetilirken diğerinde ileriye doğru açılır. Bu hareketin yanlış yapıldığını farkeden köpek hemen duruma müdahale ederek hareketin doğrusunu gösterdi ve gitti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Senin de Dünya Köpekler Günü'n kutlu olsun.

26 Ağustos, insanların en sadık dostlarından biri olan köpeklere adanan özel bir gün. Bu günde köpeklerin insan hayatındaki yeri, sadakati ve sevgisi yeniden hatırlanırken, barınaklardaki sahipsiz dostlara dikkat çekmek, onların sahiplenilmesini teşvik etmek de amaçlanıyor. Aynı zamanda hayvan hakları konusunda farkındalık yaratılarak, köpeklerin daha iyi koşullarda yaşamaları için toplumsal bilinç artırılıyor. Dünya Köpekler Günü'de bu patili dostumuz da kalpleri bir kere daha ısıttı.

