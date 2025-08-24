Her Sabah Bebek'de Denize Giren İnsanlar İstanbul'daki Sağanak Yağışa Denizde Yakalandı

Bildiğiniz üzere ülkemiz uzun süredir yoğun sıcakların etkisi altında. İstanbul, güne sağanak yağışla başladı. Bebek'te her mevsim denize giren grubun videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Grup günü denizde karşılıyor ve denizin sakinliğinin tadını çıkarıyor. Bebek'te denize giren bu grup sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağışa da denizde yakalandı. Yağmur altında suyun tadını çıkarttıkları o anlar beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Peki yağmurda denize girmek tehlikeli mi?
