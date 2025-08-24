Her Sabah Bebek'de Denize Giren İnsanlar İstanbul'daki Sağanak Yağışa Denizde Yakalandı

Yağmurda denize girmek tek başına çok tehlikeli olmasa da bazı riskler barındırıyor. Hafif yağmur sırasında denize girmek genellikle sorun yaratmaz, ancak şiddetli yağış, fırtına veya yıldırım ihtimali varsa kesinlikle uzak durmak gerekir. Çünkü gök gürültülü havalarda yıldırım çarpması riski çok yüksektir. Ayrıca yoğun yağmurlar sonrasında denize dere ve kanalizasyon suları karışabileceği için suyun kirlenmesi ve enfeksiyon riski de artar. Yağmurun deniz yüzeyini bulanıklaştırması ve akıntıları güçlendirmesi de yüzme güvenliğini azaltır. Bu nedenle yağmurun şiddetine ve hava koşullarına dikkat ederek hareket etmek en güvenli yoldur.