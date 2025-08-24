onedio
Her Sabah Bebek'de Denize Giren İnsanlar İstanbul'daki Sağanak Yağışa Denizde Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
24.08.2025 - 14:10

Bildiğiniz üzere ülkemiz uzun süredir yoğun sıcakların etkisi altında. İstanbul, güne sağanak yağışla başladı. Bebek'te her mevsim denize giren grubun videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Grup günü denizde karşılıyor ve denizin sakinliğinin tadını çıkarıyor. Bebek'te denize giren bu grup sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağışa da denizde yakalandı. Yağmur altında suyun tadını çıkarttıkları o anlar beğeni topladı.

Peki yağmurda denize girmek tehlikeli mi?

Yağmurda denize girmek tek başına çok tehlikeli olmasa da bazı riskler barındırıyor. Hafif yağmur sırasında denize girmek genellikle sorun yaratmaz, ancak şiddetli yağış, fırtına veya yıldırım ihtimali varsa kesinlikle uzak durmak gerekir. Çünkü gök gürültülü havalarda yıldırım çarpması riski çok yüksektir. Ayrıca yoğun yağmurlar sonrasında denize dere ve kanalizasyon suları karışabileceği için suyun kirlenmesi ve enfeksiyon riski de artar. Yağmurun deniz yüzeyini bulanıklaştırması ve akıntıları güçlendirmesi de yüzme güvenliğini azaltır. Bu nedenle yağmurun şiddetine ve hava koşullarına dikkat ederek hareket etmek en güvenli yoldur.

