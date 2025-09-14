Domates Tarlasında Çalışan Bir Genç Fabrikaya Göndermek İçin Topladıkları Domatesleri Gösterdi

Çiftçilik toplum için en temel mesleklerden biri olmasına rağmen en zor şartlarda yapılan işlerden biri. Tarlada gün boyu süren ağır emek, düzensiz iklim koşulları ve artan maliyetler çiftçiyi yıpratıyor. Üstelik ürettikleri ürünün karşılığını çoğu zaman alamıyorlar. Aracıların, piyasadaki dalgalanmaların ve ithalat politikalarının arasında eziliyorlar. Oysa soframıza gelen her lokmanın arkasında bu zorlu mücadele var.

Fakat bir domates tarlasında çalışan gencin paylaşımı kafaları karıştırdı. Salça fabrikasına gönderilmek üzere toplanan domateslerin durumu tepki çekti.