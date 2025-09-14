Görme Engelli Bir Kadın Her Gün İşe Giderken Kullandığı Kaldırım Boyunca Park Edilen Arabaları Paylaştı

'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesabının paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Görme engelli olan bir çift, farkındalık oluşturmak adına günlük yaşamlarından videolar paylaşıyor. Hatta insanların bazen sinir bozucu bulunabilecek sorulara bile, eğlenceli bir biçimde yanıt veriyorlar. Kendilerinin videoları, pek çok kişiye umut veriyor. İkili aynı zamanda günlük hayatta yaşadıkları problemleri ve bazı aksaklıkları da paylaşıyor.

Bu sefer de her gün işe giderken kullandığı kaldırımı paylaşan kadın, kaldırım boyunca park edilen araçları gösterdi. Birkaç dakikalık yolda bile bir sürü araba ile karşılaşan kadın, problemin çözülmesi için çağrıda bulundu.