Görme Engelli Bir Kadın Her Gün İşe Giderken Kullandığı Kaldırım Boyunca Park Edilen Arabaları Paylaştı

14.09.2025 - 10:08

'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesabının paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Görme engelli olan bir çift, farkındalık oluşturmak adına günlük yaşamlarından videolar paylaşıyor. Hatta insanların bazen sinir bozucu bulunabilecek sorulara bile, eğlenceli bir biçimde yanıt veriyorlar. Kendilerinin videoları, pek çok kişiye umut veriyor. İkili aynı zamanda günlük hayatta yaşadıkları problemleri ve bazı aksaklıkları da paylaşıyor. 

Bu sefer de her gün işe giderken kullandığı kaldırımı paylaşan kadın, kaldırım boyunca park edilen araçları gösterdi. Birkaç dakikalık yolda bile bir sürü araba ile karşılaşan kadın, problemin çözülmesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seslerin.izin...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu kaldırımdaki görme engelli siz olsaydınız?"

Görme engelli bireyler, baston, kılavuz köpek, sesli uygulamalar, akıllı telefon teknolojileri gibi birçok araç sayesinde günlük hayata büyük ölçüde uyum sağlayabiliyor. Asıl sorun çoğu zaman engelin kendisinden değil, toplumun bakış açısından kaynaklanıyor. İnsanların yanlış yönlendirmesi, yardım ederken bağımsızlığı kısıtlaması, erişilebilirliği göz ardı eden şehir planlamaları ya da önyargılı tutumları görme engellilerin hayatını olduğundan çok daha zor hale getiriyor. Yani engellilikten çok, toplumun yarattığı engeller öne çıkıyor. Bu yüzden bu konuda hem bireylere hem de özellikle yetkililere büyük sorumluluk düşüyor.

