Bir Eğitmen Tek Tek Açıkladı: Anaokulundan Liseye Çocuk İçin En Doğru Okul Nasıl Seçilir?

Pelin Yelda Göktepe
21.09.2025 - 15:22 Son Güncelleme: 21.09.2025 - 15:53

Okullar açılırken birçok veli için yoğun bir stres dönemi yaşandı. Çocuklarının geleceği için en doğru okulu seçmek isteyen aileler, eğitim kalitesi, öğretmen kadrosu, okulun sosyal imkanları ve güvenliği gibi pek çok kriteri değerlendirmek zorunda kaldı. Bu süreçte hem ekonomik kaygılar hem de çocuklarının mutlu ve başarılı olacağı bir ortam bulma isteği velilerin kararlarını daha da zorlaştırdı. Peki en doğru okul nasıl seçilir?

Eğitimci Ali Koç, anaokulundan liseye kadar en doğru okulun nasıl seçileceği ile ilgili basit bir formül verdi. Her birini uygulamak pek mümkün olmasa da bu formül velilere oldukça mantıklı geldi.

"25 yıldır binlerce çocukla yol yürüdüm." diyen Ali Koç, okul seçimi için en sade formülünü şöyle açıkladı;

  • Anaokulu → Keşfetsin, toprakla oynasın.

  • İlkokul → Öğretmen ışık olur, tüm hayatı aydınlatır.

  • Ortaokul → Fırtınada en güvenli liman: Rehberlik.

  • Lise → Arkadaşlarıyla bağ kuran genç, yolunu bulur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
