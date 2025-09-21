Bir Eğitmen Tek Tek Açıkladı: Anaokulundan Liseye Çocuk İçin En Doğru Okul Nasıl Seçilir?

Okullar açılırken birçok veli için yoğun bir stres dönemi yaşandı. Çocuklarının geleceği için en doğru okulu seçmek isteyen aileler, eğitim kalitesi, öğretmen kadrosu, okulun sosyal imkanları ve güvenliği gibi pek çok kriteri değerlendirmek zorunda kaldı. Bu süreçte hem ekonomik kaygılar hem de çocuklarının mutlu ve başarılı olacağı bir ortam bulma isteği velilerin kararlarını daha da zorlaştırdı. Peki en doğru okul nasıl seçilir?

Eğitimci Ali Koç, anaokulundan liseye kadar en doğru okulun nasıl seçileceği ile ilgili basit bir formül verdi. Her birini uygulamak pek mümkün olmasa da bu formül velilere oldukça mantıklı geldi.