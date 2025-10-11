onedio
Miami'de Yaşayan Bir Türk Arkadaşı ile Birlikte Penthouse Gezdikleri Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
11.10.2025 - 18:42

Penthouse konseptini mutlaka biliyorsunuzdur. Genellikle bir binanın en üst katında yer alan lüks ve geniş dairelere dizi ve filmlerde sıkça rastlıyoruz. Bu tür daireler, manzaralı terasları, özel asansörleri, yüksek tavanları ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Diğer dairelere göre daha pahalı olan penthouse’lar, genellikle şehir manzarasına hakim konumları sayesinde prestijli bir yaşam alanı sunuyor.

Miami'deki yaşayan bir Türk arkadaşı için kiralamak istedikleri penthouse daireleri gezdikleri anları paylaştı. Evlerin lüks görünümü ağızları açık bıraktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Penthouse daireler Amerika’da oldukça yaygın.

Özellikle büyük şehirlerde lüks yaşamın sembolü olarak görülüyor. New York, Los Angeles, Miami gibi şehirlerde gökdelenlerin en üst katlarında yer alan penthouse’lar, genellikle ünlüler, iş insanları veya çok zengin kişiler tarafından tercih ediliyor. Bu daireler, hem şehir manzarasına hakim oldukları hem de özel tasarımlarıyla öne çıktıkları için yüksek fiyatlara satılır ya da kiralanıyor. Doğal olarak, Amerika’da penthouse sahibi olmak prestij ve statü göstergesi sayılıyor.

