Burdur'da Bir Cam Balkon Ustasının Sağlamlık Testi Yürekleri Ağızlara Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
25.10.2025 - 08:47

İnsanın yaptığı işe sonuna kadar güveniyor olması oldukça önemli. Kendi yeteneklerine ve emeğine olan bu derin inanç, aslında başarının da sırrı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde balkon filesi yapan bir adamın sağlamlık testi sosyal medyada viral olmuştu. Usta video için kendini feda etmişti. Adamın işine duyduğu bu sonsuz güven beğeni toplamıştı. 

Benzer bir video da Burdur'dan geldi. Bir cam balkon ustası yaptığı camı test etmek için yaptığı cama sarılarak bir video çekti. Görüntüler yine izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gerekli mi gereksiz mi?

Gerekli mi gereksiz mi?

Kimileri sosyal medyada yapılan bu tarz videoların bir akıma dönüşmesinin kötü sonuçlar doğurabileceğine inanıyor. Kimileri ise reklam için oldukça doğru bir yöntem olduğunu düşünüyor. Henüz kötü bir şey olmasa da bu tarz videoların giderek artacağı düşünülüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

