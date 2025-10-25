Burdur'da Bir Cam Balkon Ustasının Sağlamlık Testi Yürekleri Ağızlara Getirdi

İnsanın yaptığı işe sonuna kadar güveniyor olması oldukça önemli. Kendi yeteneklerine ve emeğine olan bu derin inanç, aslında başarının da sırrı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde balkon filesi yapan bir adamın sağlamlık testi sosyal medyada viral olmuştu. Usta video için kendini feda etmişti. Adamın işine duyduğu bu sonsuz güven beğeni toplamıştı.
Benzer bir video da Burdur'dan geldi. Bir cam balkon ustası yaptığı camı test etmek için yaptığı cama sarılarak bir video çekti. Görüntüler yine izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Gerekli mi gereksiz mi?
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
