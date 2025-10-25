Burdur'da Bir Cam Balkon Ustasının Sağlamlık Testi Yürekleri Ağızlara Getirdi

İnsanın yaptığı işe sonuna kadar güveniyor olması oldukça önemli. Kendi yeteneklerine ve emeğine olan bu derin inanç, aslında başarının da sırrı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde balkon filesi yapan bir adamın sağlamlık testi sosyal medyada viral olmuştu. Usta video için kendini feda etmişti. Adamın işine duyduğu bu sonsuz güven beğeni toplamıştı.

Benzer bir video da Burdur'dan geldi. Bir cam balkon ustası yaptığı camı test etmek için yaptığı cama sarılarak bir video çekti. Görüntüler yine izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.