Ev Sahibi ile Anlaşmazlık Yaşayan Kiracı Evden Ayırılırken Tatsız Bir Sürpriz Yaptı

Ülkemizde her alanda yaşanan fiyat artışlarının en çok etkilediği sektörlerden biri emlak sektörü oldu. Hem ev fiyatları hem kira fiyatları ciddi bir şekilde arttı. İnsanlar artık istedikleri şehir ve semti de geçerek, ihtiyaçları olan ev standartlarını bile düşürmeye başladı. Aynı zamanda ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan gerginlikler de arttı. Kira zammı ya da depozito konusunda anlaşamayan ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelebiliyor.
Yine bir ev sahibi ve kiracının yaşadığı anlaşmazlık tatsız bitti. Evden ayrılan kiracı, mutfak dolaplarını sprey boyayla boyadı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Neden anlaşmazlık yaşadıkları bilinmiyor.
👇
