Ev Sahibi ile Anlaşmazlık Yaşayan Kiracı Evden Ayırılırken Tatsız Bir Sürpriz Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2025 - 20:51

Ülkemizde her alanda yaşanan fiyat artışlarının en çok etkilediği sektörlerden biri emlak sektörü oldu. Hem ev fiyatları hem kira fiyatları ciddi bir şekilde arttı. İnsanlar artık istedikleri şehir ve semti de geçerek, ihtiyaçları olan ev standartlarını bile düşürmeye başladı. Aynı zamanda ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan gerginlikler de arttı. Kira zammı ya da depozito konusunda anlaşamayan ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelebiliyor. 

Yine bir ev sahibi ve kiracının yaşadığı anlaşmazlık tatsız bitti. Evden ayrılan kiracı, mutfak dolaplarını sprey boyayla boyadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Neden anlaşmazlık yaşadıkları bilinmiyor.

Yaşanan anlaşmazlığın sebebi bilinmese de olayın tarafları oluştu. Kimileri kiracıyı haksız bulurken, kimileri ise bu duruma gelmesinin mutlaka bir sebebi olduğunu savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
