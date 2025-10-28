onedio
Balıkesir Sallanmaya Devam Ediyor: 6.1'lik Depremin Ardından 100'ün Üzerinde Artçı Deprem!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 07:39

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, birçok ilimizde hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken yıkılan binalar olduğu ortaya çıktı. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken vatandaşlar ise artçı depremler yaşandığını aktarıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listelerine göre Balıkesir Sındırgı'da en büyüğü 4.4 olmak üzere artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Sabaha kadar sallanmaya devam eden Balıkesir'de artçı sarsıntıların devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yıkımlar yaşandı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde hissedilen deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldi. 6.1'lik depremin ardından can kaybı yaşanmazken bazı binaların yıkıldığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “3 bina 1 dükkan yıkıldı” açıklamasında bulundu. 

Saat 22.48'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 22.50'de 4,2 büyüklüğünde yaşandı. Ardından saat 02.30'da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Sındırgı merkezli birçok artçı deprem meydana geldiği bildiriliyor. 

10 Ağustos tarihinde yine Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından 12 bine yakın artçı deprem kaydedilmişti.

AFAD'ın verilerine göre son olarak saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.

Sındırgı'da gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'si 4 ve üzerinde kayıtlara geçti. Artçıların en büyüğü ise 02.30'da yaşanan 4,4'lük sarsıntı oldu. Depremlerin derinliklerinin ise 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği aktarılıyor.

Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam edecek mi?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, artçı sarsıntıların devam edeceğini ve 'sağlam' binaların güvenliğ olduğunu açıkladı. Ersoy,,'Sabaha kadar olan süreç biraz sık depremlerin yaşandığı bir dönemdir. Ama ondan sonraki günlerde ilk hafta yine depremler olacaktır. Şimdi sabaha kadar 4-3-2 şiddetli sürekli olacaktır bu çok normal. Yaşanan güçlü bir deprem, zayıf bir deprem değil.' açıklamasında bulundu.

