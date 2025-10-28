Balıkesir Sallanmaya Devam Ediyor: 6.1'lik Depremin Ardından 100'ün Üzerinde Artçı Deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, birçok ilimizde hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken yıkılan binalar olduğu ortaya çıktı. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken vatandaşlar ise artçı depremler yaşandığını aktarıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listelerine göre Balıkesir Sındırgı'da en büyüğü 4.4 olmak üzere artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Sabaha kadar sallanmaya devam eden Balıkesir'de artçı sarsıntıların devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yıkımlar yaşandı.
AFAD'ın verilerine göre son olarak saat 05.36'da 4.0 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.
Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam edecek mi?
