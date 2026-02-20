Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: e-Devlet'te Bu 3 Harf Varsa Maaşınız İptal Edilebilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte emeklilik denetimlerini sürdürüyor. Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edilirken SGK Uzmanı İsa Karakaş, vatandaşları uyardı. e-Devlet SGK Hizmet Dökümü'nde bazı harflerin tehlikeli olduğunu vurgulayan Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Karakaş Ş-K-S harflerine dikkat çekti.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Sahte iş yerinden kendini sigortalı gösterenler dikkat!
Emeklilik iptaline neden olan harfler: e-Devlet'te bu 3 harf varsa maaşınız iptal edilebilir.
sigorta primini ödedikten sonra çalışıp çalışmaması niye devleti ilgilendirir
Çünkü bizde ödediği primin karşılığını alan bir sistem yok. Var olan çalışanların emeklilere bakması üzerine bir sistem var maalesef. Yani çoğu zaman ödediği... Devamını Gör