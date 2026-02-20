onedio
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: e-Devlet'te Bu 3 Harf Varsa Maaşınız İptal Edilebilir

Dilara Şimşek
20.02.2026 - 20:20

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte emeklilik denetimlerini sürdürüyor. Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edilirken SGK Uzmanı İsa Karakaş, vatandaşları uyardı. e-Devlet SGK Hizmet Dökümü'nde bazı harflerin tehlikeli olduğunu vurgulayan Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Karakaş Ş-K-S harflerine dikkat çekti.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Sahte iş yerinden kendini sigortalı gösterenler dikkat!

SGK'nın sahte emekliliğe yönelik incelemeleri sürüyor. Özellikle 2006 yılından sonra emekli olanlar SGK'nın radarında. Yapılan denetim ve incelemeler sonucu naylon şirketler üzerinden sahte sigortalılık gösteren yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi. SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliye kritik uyarıda bulundu. 

Çalışmadığı halde kendisini arkadaşının, akrabasının iş yerinden sigortalı gösterenlere işaret eden Karakaş, “Bu o kadar yaygın ki paravan şirketler var. Kağıt üzerinden kurulmuş şirketler” dedi. 

Karakaş, 'Az bir para alarak ben seni sigortalı göstereceğim diyor' ve kişiyi sigortalı gösteriyor. Bu paravan şirketler SGK anlamında sahte şirketlerdir, sahte iş yerlerdir. Dolayısıyla sahte iş yerlerinden kendini sigortalı gösterenlerin hem sigortalığı iptal oluyor hem de emeklilikleri iptal ediliyor” diye konuştu.

Emeklilik iptaline neden olan harfler: e-Devlet'te bu 3 harf varsa maaşınız iptal edilebilir.

İsa Karakaş, SGK için riskli bulunan harfleri açıkladı. e-Devlet SGK Hizmet Dökümü'nde yer alan harflere dikkat çeken Karakaş, Ş-K-S harflerine vurgu yaptı. 

Karakaş, emeklilik iptaline neden olan harflere dair şu ifadeleri kullandı: 

'SGK, hizmet dökümüne baktığımız zaman, hizmet dökümünde 'Ş', 'K' veya 'S' harfine yer verilmektedir. Öncelikle 'Ş' harfine yer verilmekte, ‘Ş' harfi şüpheli bir iş yeri demek. Yani buradaki çalışma ve iş yeri şüpheli demek. Ondan sonra bu kontrol ediliyor, kurum 'Kontrollü İş Yeri Statüsüne' (K) alınıyor ve en son yapılan denetmenlerin teftişiyle birlikte, sosyal güvenlik denetmenleri iş yerinin sahte iş yeri (S) olduğuna kanaat verirse, elbette ki bu paravan şirketlerde çalışılan sigortalık iptal ediliyor. Lafın özü gerçek bir iş yerinde ve gerçek anlamda bir işçi olarak hizmet akdine istinaden çalışıyorsanız, hiç korkacağınız bir şey yok.'

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Kedi Oyuncağı

sigorta primini ödedikten sonra çalışıp çalışmaması niye devleti ilgilendirir

Söyledim gitti

Çünkü bizde ödediği primin karşılığını alan bir sistem yok. Var olan çalışanların emeklilere bakması üzerine bir sistem var maalesef. Yani çoğu zaman ödediği... Devamını Gör