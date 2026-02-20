Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor: e-Devlet'te Bu 3 Harf Varsa Maaşınız İptal Edilebilir

SGK'nın sahte emekliliğe yönelik incelemeleri sürüyor. Özellikle 2006 yılından sonra emekli olanlar SGK'nın radarında. Yapılan denetim ve incelemeler sonucu naylon şirketler üzerinden sahte sigortalılık gösteren yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi. SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliye kritik uyarıda bulundu.

Çalışmadığı halde kendisini arkadaşının, akrabasının iş yerinden sigortalı gösterenlere işaret eden Karakaş, “Bu o kadar yaygın ki paravan şirketler var. Kağıt üzerinden kurulmuş şirketler” dedi.

Karakaş, 'Az bir para alarak ben seni sigortalı göstereceğim diyor' ve kişiyi sigortalı gösteriyor. Bu paravan şirketler SGK anlamında sahte şirketlerdir, sahte iş yerlerdir. Dolayısıyla sahte iş yerlerinden kendini sigortalı gösterenlerin hem sigortalığı iptal oluyor hem de emeklilikleri iptal ediliyor” diye konuştu.