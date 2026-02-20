onedio
Altında Yeni Atak! Trump’ın İran ve Gümrük Vergisi Açıklamaları Sonrası Yükselişe Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2026 - 22:02

Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve gümrük tarifesi açıklamalarının ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları: Altın yükseldi mi?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. Dalgalı seyir izleyen altında yeni atak geldi. Altın ne kadar? Altın yükseldi mi? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 138 TL.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 17 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 34 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47 bin 921 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 69 TL

Altın neden yükseldi? ABD Başkanı Trump'ın İran ve gümrük vergisi açıklamaları altını hareketlendirdi.

ABD Başkanı Trump yeni açıklamalarda bulundu. Trump'ın İran ve gümrük tarifeleri açıklamaları altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. 

İran’a bir saldırı düzenlemeyi düşündüğünü ifade eden Trump, “Kısıtlı bir saldırıyı değerlendiriyorum” dedi. ABD Başkanı saldırı kararını 10-15 gün içinde vereceğini söyledi. 

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın gümrük vergilerini iptal etti. Bu karar “Beyaz Saray’ın ekonomi politikasına darbe” olarak nitelendirilirken Yüksek Mahkeme, Trump’ın yetkilerini aştığını vurguladı.

Bu kararın ardından Trump, yeni gümrük vergisi geleceğini dile getirdi. Donald Trump, 'Bugün halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım' ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
