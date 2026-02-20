Altında Yeni Atak! Trump’ın İran ve Gümrük Vergisi Açıklamaları Sonrası Yükselişe Geçti

ABD Başkanı Trump yeni açıklamalarda bulundu. Trump'ın İran ve gümrük tarifeleri açıklamaları altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi.

İran’a bir saldırı düzenlemeyi düşündüğünü ifade eden Trump, “Kısıtlı bir saldırıyı değerlendiriyorum” dedi. ABD Başkanı saldırı kararını 10-15 gün içinde vereceğini söyledi.

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın gümrük vergilerini iptal etti. Bu karar “Beyaz Saray’ın ekonomi politikasına darbe” olarak nitelendirilirken Yüksek Mahkeme, Trump’ın yetkilerini aştığını vurguladı.

Bu kararın ardından Trump, yeni gümrük vergisi geleceğini dile getirdi. Donald Trump, 'Bugün halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım' ifadelerini kullandı.