Gökhan Türkmen'den Oje Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
19.02.2026 - 13:43

Türk pop müziğinin kendine has sesi, hit şarkıları ve duygusal yorumlarıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan Gökhan Türkmen, bu kez sahnesiyle ya da yeni bir şarkısıyla değil, tarzıyla gündemde. Son dönemde sık sık imaj değiştiren, saç-sakal tercihleri ve iddialı kombinleriyle dikkat çeken Türkmen, oje açıklamasında bulundu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, son dönemde müziği kadar tarzıyla da konuşuluyor.

“Büyük İnsan”, “Çatı Katı”, “Biraz Ayrılık” gibi şarkılarla yıllardır listelerin üst sıralarında yer alan Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin istikrarlı isimlerinden biri. Müzikal başarısının yanı sıra sahne tarzı, giyim tercihleri ve imaj değişiklikleriyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Saç-sakal değişimleri, iddialı kombinleri derken bu kez gündemin merkezinde tırnaklarındaki ojeler var. Kimi zaman renkli, kimi zaman simsiyah ojeleriyle sosyal medyayı ikiye bölen Türkmen, eleştirilerin odağındaki bu detayla ilgili konuştu.

Konserlerde, fotoğraf çekimlerinde ve günlük paylaşımlarında ojeli halleriyle karşımıza çıkan ünlü şarkıcı açıklamada bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
