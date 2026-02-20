Fragmandaki Sahneleri Silinen İsmail Hacıoğlu'nun Rol Aldığı Bölümler İçin Karar Verildi
İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı. Bu hamlenin ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneleri silinen oyuncunun rol aldığı bölümlere ne olacağı merak edildi. Birsen Altuntaş, TRT yetkililerinden öğrendikleri bilgiler sonucunda merak edilenleri yanıtladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.
TRT, İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı bölümleri yayınlama kararı aldı.
Bu tip ne ayak anlamadım. Bi dünya dizide oynuyor, çoğunda başrol.