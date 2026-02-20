onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Fragmandaki Sahneleri Silinen İsmail Hacıoğlu'nun Rol Aldığı Bölümler İçin Karar Verildi

Fragmandaki Sahneleri Silinen İsmail Hacıoğlu'nun Rol Aldığı Bölümler İçin Karar Verildi

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 23:05

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı. Bu hamlenin ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneleri silinen oyuncunun rol aldığı bölümlere ne olacağı merak edildi. Birsen Altuntaş, TRT yetkililerinden öğrendikleri bilgiler sonucunda merak edilenleri yanıtladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Ünlülere yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu test sonucu henüz açıklanmadan yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. İsmail Hacıoğlu'nun itirafının ardından TRT, oyuncuyu Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkardı. İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında oyuncunun sahneleri kesilirken stoktaki 2 bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.

TRT, İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı bölümleri yayınlama kararı aldı.

TRT, İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı bölümleri yayınlama kararı aldı.

Birsen Altuntaş, TRT yetkililerinden öğrendiği bilgilere göre İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı stoktaki 2 bölümün yayınlanacağını duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu yalnızca daha önce tamamlanan bölümlerle izleyici karşısına çıkacak.Söz konusu bölümlerin ardından dizi yeni bir senaryo ve oyuncu yapılanmasıyla yoluna devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gamefry

Bu tip ne ayak anlamadım. Bi dünya dizide oynuyor, çoğunda başrol.