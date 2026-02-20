Güller ve Günahlar Çekimlerinde Cemre Baysel'i Kaldıramayan Murat Yıldırım'ın O Anları

Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolde yer aldığı dizi çok sevilirken dizinin çekimlerinden bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Çekimlerde senaryo gereği bayılan Cemre Baysel'i partneri Murat Yıldırım'ın kucaklayarak kaldırması gerekirken Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kaldıramaması sette kahkaha tufanına neden oldu. Murat Yıldırım'ın o halleri kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.