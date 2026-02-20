onedio
Güller ve Günahlar Çekimlerinde Cemre Baysel'i Kaldıramayan Murat Yıldırım'ın O Anları

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 22:33

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar setindeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Rol gereği bayılan Cemre Baysel'i kucaklayarak kaldırması gereken Murat Yıldırım, partnerini tek seferde kaldıramayınca ortaya güldüren anlar çıktı.

Güller ve Günahlar'ın set görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolde yer aldığı dizi çok sevilirken dizinin çekimlerinden bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Çekimlerde senaryo gereği bayılan Cemre Baysel'i partneri Murat Yıldırım'ın kucaklayarak kaldırması gerekirken Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kaldıramaması sette kahkaha tufanına neden oldu. Murat Yıldırım'ın o halleri kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Murat Yıldırım'ın Cemre Baysel'i kaldıramadığı anları buradan izleyebilirsiniz:

