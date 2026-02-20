Güller ve Günahlar Çekimlerinde Cemre Baysel'i Kaldıramayan Murat Yıldırım'ın O Anları
Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar setindeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Rol gereği bayılan Cemre Baysel'i kucaklayarak kaldırması gereken Murat Yıldırım, partnerini tek seferde kaldıramayınca ortaya güldüren anlar çıktı.
Güller ve Günahlar'ın set görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Murat Yıldırım'ın Cemre Baysel'i kaldıramadığı anları buradan izleyebilirsiniz:
