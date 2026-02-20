onedio
Son Karar Verilecek: Reytingleri Düşen Veliaht'ın Final İhtimali Devam Ediyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 20:57

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin düşük reytingler nedeniyle final yapması bekleniyor. Veliaht'ın ne zaman final yapacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan kritik açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'de yayınlanan Veliaht'ın reyting düşüşü devam ediyor.

Çekimlerine Kars'ta devam eden Veliaht, seyirciden olumlu tepki alsa da reytinglerde beklenen yükselişi yaşamadı. Dizi ekibinin 26. bölüm itibariyle Kars'tan İstanbul'a dönüşü kesinleşirken final ihtimali konusunda da bir açıklama geldi.

Veliaht'ın final ihtimali devam ediyor.

Birsen Altuntaş, Veliaht dizisiyle alakalı henüz final kararı alınmadığı fakat önümüzdeki haftanın reytinglerinin bu konuyu netleştireceğini açıkladı.Altuntaş, Veliaht hakkında gün değişikliği de düşünülmediğini belirtti.

