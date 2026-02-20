Son Karar Verilecek: Reytingleri Düşen Veliaht'ın Final İhtimali Devam Ediyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin düşük reytingler nedeniyle final yapması bekleniyor. Veliaht'ın ne zaman final yapacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan kritik açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'de yayınlanan Veliaht'ın reyting düşüşü devam ediyor.
Veliaht'ın final ihtimali devam ediyor.
