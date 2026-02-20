Cennetin Çocukları'nın Yeni Bölüm Fragmanında İsmail Hacıoğlu'nun Sahneleri Silindi
İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında oyuncunun sahnelerinin yer almadığı dikkat çekti.
İsmail Hacıoğlu, TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarıldı.
Cennetin Çocukları'nın İsmail Hacıoğlu'suz fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
