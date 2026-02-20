onedio
Cennetin Çocukları'nın Yeni Bölüm Fragmanında İsmail Hacıoğlu'nun Sahneleri Silindi

20.02.2026 - 21:40

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında oyuncunun sahnelerinin yer almadığı dikkat çekti.

İsmail Hacıoğlu, TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarıldı.

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. Bunun üzerine başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarılan İsmail Hacıoğlu yerine yeni bir başrol oyuncusu arandığı açıklanırken şimdi de dizinin yeni bölüm fragmanı gündem oldu.

Cennetin Çocukları sosyal medya hesabından paylaşılan yeni bölüm fragmanında başrol İsmail Hacıoğlu'nun sahneleri silindi. Fragmanda İsmail Hacıoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.

Cennetin Çocukları'nın İsmail Hacıoğlu'suz fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

