İlkokula Başlayan Milan Efe, Bundan Sonra "Dilan Polat'ın Çocuğu" Olmak İstemediğini Söyledi
Boşanma muhabbetiyle gündeme oturan Engin ve Dilan Polat'ın kavga görüntüleri X'in gündemine bomba gibi düşmüştü. Dilan Polat, bu sefer de oğlu Milan Efe'nin 'Dilan Polat'ın çocuğu' olmakla ilgili söylediği sözlerle gündeme oturdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cezaevinden çıktıklarından beri attıkları her adımla yine olay olmayı başaran Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz hafta tutuştukları kavgayla gündeme oturmuştu.
Dilan Polat, bu sefer de eve gelince sohbet ettiği ilkokula yeni başlayan oğlu Milan Efe'nin sözleriyle gündeme oturdu.
