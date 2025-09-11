onedio
İlkokula Başlayan Milan Efe, Bundan Sonra "Dilan Polat'ın Çocuğu" Olmak İstemediğini Söyledi

Lila Ceylan
Lila Ceylan
11.09.2025 - 09:36

Boşanma muhabbetiyle gündeme oturan Engin ve Dilan Polat'ın kavga görüntüleri X'in gündemine bomba gibi düşmüştü. Dilan Polat, bu sefer de oğlu Milan Efe'nin 'Dilan Polat'ın çocuğu' olmakla ilgili söylediği sözlerle gündeme oturdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cezaevinden çıktıklarından beri attıkları her adımla yine olay olmayı başaran Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz hafta tutuştukları kavgayla gündeme oturmuştu.

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla yaklaşık bir yıl cezaevinde yatan Dilan ve Engin Polat, tahliye edildikten sonra sosyal medyadan uzak duracaklarını söyledilerse de sözlerinden çabuk dönmüşlerdi. 

Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden ve evinde bir günün nasıl geçtiğini tüm detaylarıyla paylaşan Dilan Polat, en son birkaç gün önce Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu söylemiş, kesin olarak boşanmaya karar vermişti. 

Engin'in jestleriyle boşanmadan vazgeçen Dilan, kameraya yansıyan kavga görüntülerini de paylaşmış, kiminin tepkisini çekmiş, kimini sadece güldürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dilan Polat, bu sefer de eve gelince sohbet ettiği ilkokula yeni başlayan oğlu Milan Efe'nin sözleriyle gündeme oturdu.

