onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sarışınlar Kadrosuna Transfer Oldu: Ünlü Oyuncu İlayda Alişan'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Sarışınlar Kadrosuna Transfer Oldu: Ünlü Oyuncu İlayda Alişan'dan Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 20:17

En son 'Piyasa' isimli dizide başı örtülü bir kadın rolünde izlediğimiz ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan, radikal bir imaj değişikliğine gitti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle genç yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen İlayda Alişan, hayatımıza hızlı giren isimlerden oldu.

Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle genç yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen İlayda Alişan, hayatımıza hızlı giren isimlerden oldu.

Dizilerdeki başarılı performansı bir yana, doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Olayda Alişan'ı en son 'Piyasa' dizisinde izlemiştik. Rolü için kapanan İlayda Alişan, o dönem pek gündem olmuştu. 

Piyasa uzun soluklu olmadı ama İlayda Alişan bu süreçte, özel hayatıyla da çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Belki biliyorsunuzdur, uzun bir süredir Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşıyor kendisi!

Belki biliyorsunuzdur, uzun bir süredir Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşıyor kendisi!

2024'ün son aylarında aşk yaşamaya başlayan ikili, şimdilerde birinci senesini doldurmak üzere ilişkilerinde emin adımlarla ilerliyor. 

O günden beri de sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine olan aşklarını haykırıyorlar! Fakat İlayda Alişan'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi ne özel hayatı ne de yeni bir proje!

Bu sezon için henüz herhangi bir projeye dahil olmayan İlayda Alişan, sanıyoruz ki bu boşluğu fırsat bilmeye karar verdi!

Bu sezon için henüz herhangi bir projeye dahil olmayan İlayda Alişan, sanıyoruz ki bu boşluğu fırsat bilmeye karar verdi!

Kahverengi, doğal renginde parıl parıl parlayan saçlarına alışık olduğumuz İlayda Alişan, sarışınlar kadrosuna dahil olmaya karar verdi!

Güzele ne yakışmaz! Elbette hafif babylight işleminin de yapıldığı sapsarı saçları kendisine çok yakışmış, diyecek söz yok. Ama havasını da baştan aşağı değiştirmiş sanki... 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın