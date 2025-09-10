Sarışınlar Kadrosuna Transfer Oldu: Ünlü Oyuncu İlayda Alişan'dan Radikal İmaj Değişikliği!
En son 'Piyasa' isimli dizide başı örtülü bir kadın rolünde izlediğimiz ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan, radikal bir imaj değişikliğine gitti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Masumiyet’, ‘Ateş Kuşları’, ‘Çukur dizileriyle genç yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen İlayda Alişan, hayatımıza hızlı giren isimlerden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki biliyorsunuzdur, uzun bir süredir Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşıyor kendisi!
Bu sezon için henüz herhangi bir projeye dahil olmayan İlayda Alişan, sanıyoruz ki bu boşluğu fırsat bilmeye karar verdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın