Favori Bacımızla Photoshop 101: Seda Sayan, Bacaklarını İnceltmek Uğruna Oturduğu Sandalyeyi Yamulttu!

En net yukarıda gördüğünüz fotoğrafla anlatabiliriz sanıyoruz... Seda Sayan filtresi dediğimiz filtre, o kadar yoğun, o kadar çocuğa döndüren bir filtre ki sultanımız kimle poz verse onu da yakıveriyor yanında... Tıpkı burada Acun Ilıcalı'ya olduğu gibi!

Sık sık yeni estetik operasyon denemeleri ve yoğun filtreli pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, bugün de yine bir shop faciasıyla gündeme oturdu.