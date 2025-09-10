onedio
Favori Bacımızla Photoshop 101: Seda Sayan, Bacaklarını İnceltmek Uğruna Oturduğu Sandalyeyi Yamulttu!

Favori Bacımızla Photoshop 101: Seda Sayan, Bacaklarını İnceltmek Uğruna Oturduğu Sandalyeyi Yamulttu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 17:47

Paylaştığı her fotoğrafa uyguladığı yoğun photoshop ve filtrelerle meşhur Seda Sayan, bu sefer de bacağını inceltmek isterken yeni bir shop faciasına imza attı! 

Sandalyeyi yamultan Seda Sayan, 'Yapamayacaksan hiç dokunma bacım!' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Sabahların sultanı, herkesin "bacı"sı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, senelerdir magazinin en gözde isimleri arasında en başlarda yer alıyor.

Bitmek bilmeyen estetikleri, fotoğraflarından eksik olmayan filtresiyle ayrı, 7 kez evlenmesi, kendisinden 24 yaş küçük son kocası Çağlar Ökten'le yere göğe sığdıramadığı aşkıyla ayrı gündeme oturan Seda Sayan, seneler geçse de popülaritesini asla kaybetmiyor!

Artık o kadar içimizden biri haline gelmiş durumda ki birilerinin dalga geçmesi, alay konusu haline getirmesi Seda Sayan'ı gram rahatsız etmezken, herkes favori bacısını tiye alacaksa da severek tiye alıyor artık.

Son birkaç yılda hayatımıza yerleşmiş, onun adını taşıyan bir filtre meselesi var mutlaka denk gelmişsinizdir.

En net yukarıda gördüğünüz fotoğrafla anlatabiliriz sanıyoruz... Seda Sayan filtresi dediğimiz filtre, o kadar yoğun, o kadar çocuğa döndüren bir filtre ki sultanımız kimle poz verse onu da yakıveriyor yanında... Tıpkı burada Acun Ilıcalı'ya olduğu gibi!

Sık sık yeni estetik operasyon denemeleri ve yoğun filtreli pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, bugün de yine bir shop faciasıyla gündeme oturdu.

Şu sıralar, Seda Sayan ile Her Şey Masada isimli bir program yapan Seda Sayan, Enis Arıkan'ı konuk ettiği bölümün duyurusunu yaptı.

Ama öyle hiç dokunmadan, olduğu gibi koysa olmazdı tabii. Belli, önce yüzüne gereken dokunuşlar yapılmış. Sonra da göreceğiniz üzere sıra bacaklara gelmiş!

Bacaklarım 'incecik' olsun diyen Seda Sayan, bacaklarını inceltmek uğruna oturduğu sandalyeyi bir güzel yamultmuş... 

Yüzü yetmiyor, vücuda da ayrı bir dokunuş gerekiyor anlayacağınız! Hepimizin kendisinden bir ders alması lazım!😂

