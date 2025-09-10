onedio
Serbest Kalmıştı: Ece Seçkin'in Şizofreni Hastası Tacizcisinin İlk İşi Yine Taciz Etmek Oldu!

Lila Ceylan
10.09.2025 - 17:12

Ece Seçkin'i 4 yıldır taciz eden Ali Uğur S., geçtiğimiz saatlerde serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcı, tacizsinin çıktığı gibi eşine küfürlü mesajlar attığını ve bu sebeple dossyanın bir üst mahkemeye taşındığını duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve çevresini ısrarlı bir şekilde takip edip, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan bir şahşın hayatını alt üst ettiğini açıklamıştı.

Kendisini taciz eden kişinin şizofreni hastası olduğunu vurgulayan Ece Seçkin, defalarca kez uzaklaştırma kararı aldırmalarına rağmen tacizin boyutunun gün geçerek arttığını, işin ölüm tehditlerine kadar vardığını dile getirmişti.

Kaçıranlar için Ece Seçkin'in açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde serbest bırakıldığı ortaya çıkan Ali Uğur S., ifadesiyle dikkat çekmişti.

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'i birçok kez arayıp mesaj attığını kabul eden şahsın ifadesinde, 'Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim.' sözlerine yer verdiği öğrenilmişti... 

Ali Uğur S., serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Hayrete düşüren ifadesinin detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Şahsın serbest bırakılmasından büyük endişe duyduğunu daha önce de dile getiren Ece Seçkin, tacizcisinin ilk işinin yine taciz etmek olduğunu duyurdu.

'Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs, aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi' açıklamasında bulundu.

