Serbest Kalmıştı: Ece Seçkin'in Şizofreni Hastası Tacizcisinin İlk İşi Yine Taciz Etmek Oldu!
Ece Seçkin'i 4 yıldır taciz eden Ali Uğur S., geçtiğimiz saatlerde serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcı, tacizsinin çıktığı gibi eşine küfürlü mesajlar attığını ve bu sebeple dossyanın bir üst mahkemeye taşındığını duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve çevresini ısrarlı bir şekilde takip edip, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan bir şahşın hayatını alt üst ettiğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde serbest bırakıldığı ortaya çıkan Ali Uğur S., ifadesiyle dikkat çekmişti.
Şahsın serbest bırakılmasından büyük endişe duyduğunu daha önce de dile getiren Ece Seçkin, tacizcisinin ilk işinin yine taciz etmek olduğunu duyurdu.
