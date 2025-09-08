onedio
article/comments
Sessiz Sedasız Gelin Oldu: Ünlü Oyuncu Ceren Moray, Kaşla Göz Arasında Evlendi!

Sessiz Sedasız Gelin Oldu: Ünlü Oyuncu Ceren Moray, Kaşla Göz Arasında Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 23:47

En son Kirli Sepeti dizisinde başrollerden biri olarak izlediğimiz ünlü oyuncu Ceren Moray, kaşla göz arasında evlendi! Bir süredir DJ Doğu Orcan'la beraber rol alan Ceren Moray, sade ama kalp eriten nikahından ilk görüntüleri paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Su" karakteriyle hayatımıza giren Ceren Moray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur!

Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Su" karakteriyle hayatımıza giren Ceren Moray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur!

En son Kirli Sepeti'nde izlediğimiz Ceren Moray, büyük kişini Avlu ve O Hayat Benim dizilerindeki başarılı performansıyla yapmıştı. 

Kirli Sepeti çok uzun ömürlü olmadı ama devam ettiği süre boyunca sabit bir kitleye sahip olan dizide Ceren Moray, seyirci tarafından çok sevilen karakteri Hayriye Şişman'la yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

2017-2022 yıllarında Nico Brun'la bir evlilik yapan Ceren Moray'ın bir süredir DJ Doğu Orcan'la beraber olduğunu biliyorduk.

2017-2022 yıllarında Nico Brun'la bir evlilik yapan Ceren Moray'ın bir süredir DJ Doğu Orcan'la beraber olduğunu biliyorduk.

Müjdeli haber geçtiğimiz saatlerde geldi! Ceren Moray, sessiz sedasız gelin oldu! Hem de hiç beklemediğimiz bir anda...

Oldukça mutlu olduklarını bildiğimiz çiftin planlarında evlilik olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk, e haliyle ikilinin sade düğününden paylaştığı pozlar sosyal medyaya büyük sürpriz oldu!

Deniz kenarında yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı, sade bir nikah töreniyle evlenen ikilinin aşk pozları kalp eritti.

Deniz kenarında yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı, sade bir nikah töreniyle evlenen ikilinin aşk pozları kalp eritti.

Evlilik cüzdanını Instagram hikayesinde paylaşan DJ Doğu Orcan, paylaşımına 'Bir şey yok şimdi, iyiyiz iyi. İyiden de iyiyiz hatta!' notunu düştü. 

Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, bir yastıkta kocayın diyoruz!❤️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
