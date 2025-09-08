Sessiz Sedasız Gelin Oldu: Ünlü Oyuncu Ceren Moray, Kaşla Göz Arasında Evlendi!
En son Kirli Sepeti dizisinde başrollerden biri olarak izlediğimiz ünlü oyuncu Ceren Moray, kaşla göz arasında evlendi! Bir süredir DJ Doğu Orcan'la beraber rol alan Ceren Moray, sade ama kalp eriten nikahından ilk görüntüleri paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Su" karakteriyle hayatımıza giren Ceren Moray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017-2022 yıllarında Nico Brun'la bir evlilik yapan Ceren Moray'ın bir süredir DJ Doğu Orcan'la beraber olduğunu biliyorduk.
Deniz kenarında yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı, sade bir nikah töreniyle evlenen ikilinin aşk pozları kalp eritti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın