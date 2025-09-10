onedio
Rekor Üstüne Rekor Kıran Minik Yetenek Abidesi Zayn Sofuoğlu Devlet Okulunda İlkokula Başladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 19:25

Dünya Superbike şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, bu haftanın başında ilkokula başladı! Zayn'ın devlet okulunun sınıfından paylaşılan pozu, sosyal medya kullanıcılarının komik yorumlarını da beraberinde getirdi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim! 😂

Kenan Sofuoğlu'nun harikalar yaratan minik oğlu Zayn'a mutlaka denk gelmişsinizdir!

Son zamanlarda motor sporlarındaki başarısı ve ailesinin lüks araçlarıyla yaptığı gösterilerle gündeme gelen Dünya Superbike şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, geçtiğimiz sene sürat rekoru kırarak dünya gündemine oturmuştu.

Babası gibi dünya şampiyonu olma hayaliyle yola çıkan genç yetenek, şampiyonanın bütün ayaklarında birinci sırayı alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Yarışmalardaki başarısına ayrı babasıyla beraber yaptığı hız şovlarına ayrı şok olduğumuz Zayn, bu sene okula başladı!

Zayn Sofuoğlu'nun hesabından paylaşılan fotoğrafla, minik yeteneğin devlet okulunda ilkokula başladığı detayı fark edildi.

Zayn'ın hobileri, evinde gerçeği bulunan ama yaşıtlarının anca oyuncağıyla oynadığı motorlar ve arabalar düşünülünce devlet okuluna başlamasına güldüren yorum yorumlar da gecikmedi tabii 😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim👇️

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

