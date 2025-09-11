Saatlerdir Haber Alınamıyor: Annesini Yeni Kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın Gece Yarısı Attığı Hikaye Korkuttu!
30 Ağustos'ta biricik annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın gece yarısı hayranlarını oldukça endişelendiren ve hatta gece boyu ayağa diken bir hikaye paylaştığı ve hemen akabinde sildiği iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'ya saatlerce ulaşılamadı.
Sevenlerini korkutan Nilperi Şahinkaya'nın durumunun şimdi iyi olduğu söyleniyor. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Nilperi Şahinkaya, birkaç gün önce anne acısı yaşamıştı.
Fakat dün gece oldukça endişelendirici ve korkutucu bir gelişme yaşandı.
Gece 3 sularında Nilperi Şahinkaya'nın telefona cevap verdiği, ilaç üstüne alkol kullandığı için uyuyakaldığı öğrenildi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
