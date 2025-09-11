onedio
Saatlerdir Haber Alınamıyor: Annesini Yeni Kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın Gece Yarısı Attığı Hikaye Korkuttu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.09.2025 - 08:45

30 Ağustos'ta biricik annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın gece yarısı hayranlarını oldukça endişelendiren ve hatta gece boyu ayağa diken bir hikaye paylaştığı ve hemen akabinde sildiği iddia edildi. Nilperi Şahinkaya'ya saatlerce ulaşılamadı. 

Sevenlerini korkutan Nilperi Şahinkaya'nın durumunun şimdi iyi olduğu söyleniyor. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en popüler oyuncularından biri olan Nilperi Şahinkaya, birkaç gün önce anne acısı yaşamıştı.

30 Ağustos'ta biricik annesinin kanserle mücadelesini kaybettiğini söyleyen Nilperi Şahinkaya annesine; 'Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim' sözleriyle veda etmişti. 

Kansere yenik düşen Meltem Vural’ın cenazesi 1 Eylül'de öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırıldı. Cenaze töreninde Nilperi Şahinkaya’yı oyuncu dostları yalnız bırakmamıştı... Bige Önal, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Seda Bakan, Fırat Çelik, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Erkin gibi isimler cenaze törenindeydi, arkadaşının yanındaydı.

Fakat dün gece oldukça endişelendirici ve korkutucu bir gelişme yaşandı.

Başta @magazinekusu isimli hesap olmak üzere binlerce insan Nilperi Şahinkaya'nın hikayesinde, 'Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' sözlerini paylaştığını görünce paniğe kapıldı. 

Attığı hikayeyi 2-3 dakika içerisinde silen Nilperi Şahinkaya, sevenlerini çok endişelendirirken, X ve Instagram ahalisinin de gece nöbeti tutmasına sebep oldu. 

İsim vermemekle beraber Nilperi Şahinkaya'nın birçok ünlü arkadaşına ulaştığını iddia eden @magazinekusu, polisin eve girmek için savcılıktan haber beklediğini, Nilperi Şahinkaya'nın kapıyı açmadığını da iddia etti.

Gece 3 sularında Nilperi Şahinkaya'nın telefona cevap verdiği, ilaç üstüne alkol kullandığı için uyuyakaldığı öğrenildi.

Şahinkaya'nın 'Çok özür dilerim, herkesi panik yaptırdım. Çok kötü hissediyorum' açıklamasında bulunduğu iddia edilirken durumunun da çok şükür iyi olduğu belirtildi. 

Nilperi Şahinkaya'dan henüz herhangi bir açıklama yok. Sanıyoruz ki gece boyu kendisi için seferber olan sevenlerini görünce bir açıklamada bulunacaktır. 

İddialar doğruysa, gelmiş geçmiş olsun Nilperi Şahinkaya.  Lütfen iyi ol ❤️

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
